Konec jednoho velkého plánu: Uber prodává divizi pro samořízená auta firmě Aurora

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies prodá svou divizi pro vývoj technologií pro samořízené vozy Uber Advanced Technologies Group (ATG) firmě Aurora. Transakce podle zdrojů agentury Reuters ohodnocuje divizi ATG na čtyři miliardy dolarů (zhruba 87,5 miliardy Kč).



Společnost Aurora pracuje na vývoji samořízených osobních i nákladních vozů. Uber v rámci dohody získá ve firmě Aurora podíl 26 procent a investuje do ní 400 milionů dolarů. Šéf Uberu Dara Khosrowshahi se stane členem správní rady Aurory.





