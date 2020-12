Havlíček: Tendr na Dukovany do konce roku nebude, máme 4 varianty

Výběrové řízení na nový jaderný blok v Dukovanech do konce roku vypsáno nebude. Stálý výbor pro jadernou energetiku dnes za účasti opozice diskutoval čtyři možné varianty, které do konce ledna proberou šéfové parlamentních stran a následně se rozhodne. ČTK to po jednání řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Mezi zmíněné varianty podle něj patří scénář, kdy bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, druhou variantou je pozvat tři zájemce bez Ruska a Číny. Další variantou je pak takzvaný model 3+2, kde by se Rusko a Čína mohly účastnit v konsorciích, ale nebyly by vůdčí. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po sněmovních volbách v příštím roce.



Sám Havlíček označil za nejpřijatelnější model 3+2. "Je to varianta, kdy bychom s dítětem nevylili i vaničku, zabezpečili bychom nějaký kompetitivní tendr, podařilo by se nám snížit cenu a současně bychom ochránili bezpečnostní zájmy státu," řekl ČTK Havlíček. Možnou účast Ruska a Číny v tendru kritizovala část opozice. Argumentovala mimo jiné právě bezpečnostními aspekty.



Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.