Musk chce dostat lidi na Mars, musíme jít „3D“

Elon Musk se domnívá, že ve vedení firem je příliš mnoho lidí s MBA titulem a společnosti kvůli tomu ztrácejí ponětí o tom, proč tu vlastně jsou. Tedy o tom, že mají hlavně nabízet produkty, které lidé chtějí kupovat – viz první část rozhovoru, který podnikatel poskytl WSJ. Proč se rozhodla pro vydávání nových akcií? Na to Musk odpověděl, že „peníze jsou jen záznamem v databázi“ a získané zdroje firma pravděpodobně použije na splátku dluhů a zvýšení svých rezerv.



Budou stroje schopné inovací, nebo jsou inovace něčím, čeho jsou a budou schopni pouze lidé? Musk míní, že umělá inteligence (AI) bude schopná dělat vše lépe než lidé. Kdyby mohl úplně změnit systém dopravy v USA, co by změnil? Musk odpověděl, že pokud mají skončit dopravní zácpy ve městech, „musíme jít 3D“. Jinak řečeno, doprava se musí přesouvat nahoru či dolů. Pro Muska to znamená zejména směr dolů, tedy do tunelů, a i proto založil svou firmu na tunely. To, že cestou dopředu jsou tunely, pak podle svých slov říká již dlouhou řadu let, ale nikdo na to nereagoval a proto založil The Boring Company. Ta otevře první komerční tunel v Las Vegas a to bude test tohoto řešení.



Tunely ve městech to ale nekončí. Namístě jsou i pro dálkové cestování už proto, že z nich lze vyčerpat vzduch, tím redukovat tření a zvýšit rychlost cestování. K tomu se zbavujeme závislosti na počasí a není nutné překonávat velké výškové rozdíly. „Doufám, že to budou dělat i jiní a ne pouze naše firma,“ dodal podnikatel.



Musk následně hovořil o tom, že Silicon Valley a oblast kolem San Francisca má „nepoměrný vliv na zbytek světa“. Tento vliv bude podle něj klesat, ale Musk dodal: „Sociální sítě jsou v Silicon Valley dost koncentrované a myslím si, že bychom se měli mít na pozoru před viry, které míří do naší mysli, které po sítích cestují velmi rychle a nejsou pravda. Potřebujeme dialog, ne umlčování jedné strany.“



Co vede k úspěchu v podnikání?



Na kanálu Motivational Shu Musk v sobotu hovořil o tom, co vede k úspěchu v podnikání, a mimo jiné porovnával úspěšné podnikatele naší doby. Steve Jobs byl podle něj dobrý zejména v estetice, Bill Gates se zaměřoval především na technickou stránku věci. Těmto lidem je ale společný velký talent a to, že si šli za svým. K tomu dokázali spolupracovat se schopnými lidmi. „Pokud jste schopni přilákat do firmy správné lidi a pracovat s nimi na společném cíli, pokud máte utkvělou představu o dokonalosti vašeho produktu, tak jej nakonec budete mít,“ uvedl Musk s tím, že „když budete mít dobrý produkt, lidé jej budou kupovat, vy budete úspěšní a tahle jednoduché to vše je“.



Podnikatel následně hovořil o tom, že na počátku se domníval, že úspěchu nedosáhne ani s Teslou, ani se SpaceX. Vložil do firem peníze a čekal, že prodělá tak polovinu. Pak přišla chvíle, kdy firmy mohly padnout a on se rozhodl do nich vložit další peníze. Musel si pak půjčovat peníze od přátel, aby měl na živobytí. Se svým současným životem je Musk podle svých slov spokojen, v budoucnu by rád „dostal lidi na Mars“ a dosáhl širokého rozšíření elektromobilů.



Pro úspěch v byznysu není podle Muska třeba univerzity ani vyššího vzdělání, což koneckonců opět ukazují lidé jako Gates či Jobs. Rozhodující je to, co kdo dokázal, protože pokud za někým stojí úspěchy, „je velmi pravděpodobné, že to bude pokračovat.“



Zdroj: WSJ, Youtube, Motivational Shu



Foto: YouTube kanál Motivational Shu

