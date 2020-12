Musk: Jinde než v USA bych to nedokázal, ale..

Elon Musk se v minulosti vyjadřoval v tom smyslu, že pouze ve Spojených státech mohl dokázat to, co dokázal. V rozhovoru pro Wall Street Journal dodal, že USA stále vynikají v inovacích a v podnikavosti, ale neměly by získat dojem, že jde o samozřejmost. Opatrnost je namístě zejména vůči „plíživé byrokracii a regulaci“, která může způsobit, že „nakonec nebudeme schopni dělat nic“.



Musk se domnívá, že to nejlepší, co může vláda v mnoha oblastech udělat, je nedělat nic a nepřekážet. Její role by naopak měla být aktivní tam, kde hrozí monopolizace a dominance velkých firem. Ty jsou totiž schopny dostat pod svou kontrolu i politiky a regulátory a v takovém prostředí nové začínající firmy trpí a „staré velké stromy brání růstu těm mladým“. Problém monopolu se ale vztahuje i na samotnou vládu. Musk hovořil o tom, že v koncentrovaných odvětvích jsou firmy necitlivé na potřeby zákazníků a to samé platí o vládě, která špatně reaguje na potřeby „zákazníků“, tedy společnosti. Příčinou je její monopol a to, že „obvykle nemůže zbankrotovat“ a nefunguje žádný čistící proces.



Zodpovědností vlády je dobře nastavit pravidla a zajistit jejich dodržování. Je to podobné jako s rozhodčími na hřišti. Vláda si nevede moc dobře tam, kde se snaží být i hráčem na hřišti namísto toho, aby byla pouze rozhodčím. Pak je tu téma externalit souvisejících například s uhlíkovými emisemi. Tyto emise nejsou odraženy v nákladech a cenách produktů a to vede k tomu, že některá odvětví se chovají způsobem jiným, než kdyby tato externalita neexistovala. Jinak řečeno, „ceny nejsou nastaveny správně a tak není správné ani chování firem“. Pokud by emise byly odraženy v cenách, vláda by podle Muska nemusela „vybírat vítěze a poražené“, protože to by zajistil trh.



Směr Texas



Na otázku týkající se Muskova přesunu z Kalifornie do Texasu podnikatel odpověděl, že je poslední automobilkou, která v Kalifornii vyrábí, a SpaceX je poslední firmou ve svém odvětví, která je v Kalifornii aktivní. Dříve tam přitom podobných společností bylo mnohem více. „Když nějaký tým vyhrává příliš dlouho, začne to brát jako danou věc a pak už šampionát nevyhraje. Kalifornie vyhrávala příliš dlouho,“ dodal Musk. Pro něj je pak momentálně podle jeho slov jedním z nejvýznamnějších projektů vývoj nové rakety a i proto se přesunul do Texasu.



Rada firmám



Firmám Musk radí, aby trávily méně času financemi, powerpointem a konferencemi a snažily se udělat svůj produkt tak „úžasným, jak jen to jde“. Proč k tomu někdy nedochází? „Možná je ve vedení lidí příliš mnoho lidí s MBA,“ odvětil Musk s otázkou, jaký smysl má vlastně existence firem. Jeho odpověď je taková, že tu jsou, aby vytvářely hodnotu, a pak přijdou zisky. Jenže někteří lidé to vnímají obráceně. Proto je nutné, aby lidé ve firmách trávili méně času na konferencích a prací s tabulkami a více času ve výrobě.



„Zamysleli jste se nad tím, jestli je váš produkt tak perfektní, jak by mohl být? Pravděpodobně ne. Není to přitom o velkých technologických skocích, prostě jen o tom, aby se produkt zlepšil, protože na tom skutečně záleží,“ řekl Musk. Je takový přístup ale něčím, co se dá naučit, nebo jej člověk prostě musí mít? Podnikatel míní, že nejde o nic mimořádného a v první řadě je nutné to zkoušet a vůbec začít. A „zkoušet to těžce“. Takže je například dobré jít za zákazníky a hovořit s nimi o tom, co by oni sami uvítali, jaké vylepšení by se jim líbilo.



„Je to něco, co se dá rozhodně naučit. Pokud ale trávíte hodně času s prezentacemi a tabulkami, mrháte jím,“ míní Musk. Nejde podle něj například počítat s tím, že pokud nějací zákazníci produkt nepreferují, jiným se bude líbit. „Jestliže se nelíbí jedněm, nebude se líbit ani druhým,“ dodal Musk. Ani během války podle něj nikdo nechce, aby generálové byli někde izolováni od toho, co se děje, ale aby stáli v první linii.



Zdroj: Youtube, WSJ



Foto: The Wall Street Journal video