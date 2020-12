ECB umožnila bankám výplatu dividend, investoři jsou ale zklamaní

Evropští bankovní regulátoři vynesli dlouho očekávané rozhodnutí o zrušení de facto zákazu dividend. Nahradí jej přísné limity pro výplaty akcionářům. Tímto rozhodnutím podtrhují problémy bank v době, kdy tento region vstupuje do druhé vlny karanténních opatření, obávají se někteří bankéři i analytici.

Akcie bank včetně italské Intesy Sanpaolo, které se zavázaly vrátit akcionářům velké množství kapitálu, dnes klesají. Evropská centrální banka totiž vyzvala banky, aby udržely výši dividend a zpětných odkupů akcií na méně než 15 % zisku z let 2019 a 2020, anebo na 0,2 % jejich klíčového poměru kapitálu, podle toho, která z těchto hodnot je nižší. To je oproti tomu, co minulý týden oznámila Bank of England, konzervativnější přístup.

Akcie evropských bank letos zaostávaly za širším trhem. Navzdory optimismu, že konec pandemie je už na dohled, zůstávají některé regulační orgány znepokojeny tím, že po úplném návratu k výplatám by banky mohly zůstat bez finančních rezerv.

Přísné podmínky, za nichž banky mohou vyplácet dividendy, „jsou zklamáním“, uvedli v komentáři analytici Berenbergu. "Znovuzavedení dividend bylo vnímáno jako pozitivní katalyzátor, ale toto je strkání hlavy do písku."

Intesa, Nordea Bank, ING Groep a Group patří mezi banky, kterých se tato omezení dotýkají nejvíce, protože mají největší rozdíl mezi očekávánými kapitálovými výnosy a tím, co je podle pravidel skutečně dovoleno vyplácet, napsali analytici Berenbergu. Akcie Intesy, jejíž generální ředitel Carlo Messina prosazoval před pandemií jednu z nejštědřejších dividendových politik v evropském finančním průmyslu, klesají aktuálně o 1 %.

Konzervativní ECB

Díky zastropování výplat je ECB jedním z nejjestřábějších bankovních regulátorů v Evropě. Bank of England minulý týden uvedla, že umožní věřitelům provádět výplaty, které nepřesáhnou 0,2 % jejich rizikově vážených aktiv, anebo 25 % kumulativních čtvrtletních zisků z let 2019 a 2020, po odečtení výplat akcionářům. Fed zabránil největším americkým bankám zpětně odkupovat akcie a do konce roku 2020 omezil výplaty dividend na úroveň druhého čtvrtletí.

"Je to důležitý začátek," uvedl v rozhovoru pro Bloomberg Television Andrea Enria, vedoucí dozorčího orgánu ECB. "Pomalu spějeme zpět k normálu, i když ještě nejsme v normálu." I když je vývoj ekonomiky o něco jasnější, u bank „není trajektorie kvality aktiv moc vidět“, uvedl Enria. Finanční instituce rovněž těží z podpory vlád, centrální banky a regulačních orgánů, což odůvodňuje výzvu ECB k obezřetnosti, dodal.

Banky pravděpodobně vyplatí 10 až 12 miliard eur, pokud se budou držet navrženého stropu, což je zhruba jedna třetina toho, co by vyplatily během běžného roku, řekl Enria. "Neočekáváme, že budeme muset příliš zasahovat," podotkl. "Většina bank se již rozhodla být umírněná."

Tato omezení jsou zklamáním pro banky, které už navýšily své vyhlídky na vyšší výplaty. Francouzská minulý měsíc uvedla, že si vyčlenila prostředky v souladu s politikou vyplácení 50 % zisku. Nicméně se zdá, že ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku už budou moci banky svobodně vrátit akcionářům více peněz.

Nedočkavé banky

Banky se s dopadem pandemie převážně dokázaly vyrovnat, některé z nejvíce zasažených byly ve svých požadavcích na návrat k výplatám hlasitější. Předseda Lorenzo Bini-Smaghi a Ana Botin z Banco varovali, že tento zákaz by mohl vyústit v to, že půjčky budou dražší a že banky by dokonce mohly být odříznuty od investičních fondů.

"Zákaz rozdělovat dividendy, i malé, a dokonce i symbolické, je opatření, které odstrašuje investory od vstupu do bankovního sektoru," uvedl minulý měsíc Bini-Smaghi. "Jde o to, jak učinit bankovní systém investovatelným."

Enria si nemyslí, že banky eurozóny budou kvůli těmto opatřením v nevýhodě oproti ostatním. "Máme v úmyslu zrušit toto doporučení v září," řekl v rozhovoru.

Banky musí být ziskové a musí mít „silnou kapitálovou trajektorii“, pokud chtějí vrátit finanční prostředky akcionářům, a budou se muset obrátit na své regulační orgány „s cílem prodiskutovat, zda je míra zamýšlené distribuce obezřetná,“ uvedla ECB, aniž by poskytla více informací. Regulátor rovněž vyzval banky, aby používaly „extrémní umírněnost“ při stanovování náhrad zaměstnancům.

Zdroj: Bloomberg