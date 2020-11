FT: ECB naznačila, že příští rok zruší zákaz vyplácet dividendy

Evropská centrální banka (ECB) naznačila, že by příští rok mohla bankám zrušit zákaz vyplácet dividendy. Evropské banky ale budou moci výplatu obnovit, jen pokud doloží, že jejich finanční rozvaha ustojí výpadky kvůli pandemii. S odkazem na místopředsedu dozorčí rady ECB Yvese Mersche o tom dnes informuje na svém webu deník Financial Times (FT).



Když se nákaza novým koronavirem začala šířit Evropou, nařídila ECB v březnu bankám v eurozóně, aby přerušily výplatu dividend a odkup svých akcií. Díky tomu jim zůstalo 30 miliard eur (785 miliard Kč). Bankovní sektor od té doby lobbuje za to, aby alespoň silnější bankovní instituce mohly dividendovou politiku začátkem příštího roku obnovit.



Mersch se obává, že banky, které těží z volnějších požadavků na držení kapitálu, budou chtít jeho část vyplatit akcionářům. Prodloužit zákaz výplaty dividend i na příští rok ale podle něj bude obtížné. Zdůvodnil to právní nejistotou o vymahatelnosti takového zákazu, ale také odhadem, že opětovnou výplatu dividend povolí svým bankám jiné země, jako například Británie.



ECB oficiálně neoznámí rozhodnutí o zrušení zákazu dříve než 10. prosince, píše FT. To má banka zveřejnit nový ekonomický výhled.



Nevyplatit kvůli pandemii dividendy ze zisku za rok 2019 se v reakci na doporučení České národní banky (ČNB) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) rozhodly i české banky. Podle analytiků představuje v jejich případě zadržení zisku spíše preventivní opatření - české banky si podle nich vyplácení dividend díky své silné kapitálové přiměřenosti mohou dovolit.