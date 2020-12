Matray: Napjaté vládní rozpočty a vyšší zdanění dividend

Letošní rok přinesl nejedné vládě dilema, jak podpořit ekonomiku a zároveň získat dost peněz na to, aby se její rozpočtové deficity nedostaly mimo kontrolu. Ekonom Adrien Matray na stránkách VoxEU píše, že řešením tohoto problému by mohlo být alespoň přechodné zdanění dividend. Je nicméně nutné zvážit, zda by takový krok byl skutečně přínosný a nenapáchal více škody než užitku.



Ekonom poukazuje na to, že americký prezident Bush v roce 2003 snížil federální sazbu daně z dividend z 38,6 % na 15 % a tvrdil, že tento krok podpoří investice a zvýší výdaje firem na produkční aktiva a tvorbu pracovních míst. Levicoví politici ale zase argumentovali tím, že výplata hotovosti akcionářům je příliš vysoká a tyto peníze by mohly být použity na investice a odměny zaměstnanců. Jak tedy výplata dividend a daňové sazby ovlivňují chování firem?



Matray při hledání odpovědi poukazuje na to, že ve Francii došlo v roce 2013 k prudkému zvýšení daňové sazby z dividend. Vláda argumentovala tím, že je třeba „odměnit trpělivé firmy, které produktivně investují, a že ona sama chce podporovat investice a ne dividendy“. Výsledkem tohoto kroku bylo podle ekonoma snížení celkového objemu vyplácených dividend a zvýšení hotovosti v rozvahách korporátního sektoru. Následně se zvedly i investice, tržby společností, jejich přidaná hodnota a podle ekonoma došlo také k poklesu objemu špatně alokovaného kapitálu.



Ekonom popisuje, že zvýšení daňových sazeb z dividend se ve Francii nakonec dotklo asi 75 % společností, což byl významný šok, a firmy se rozhodly pro okamžité snižování výplaty hotovosti akcionářům. „Na každý dolar poklesu dividend společnosti zvýšily své investice o 0,3 dolaru a ušetřily 0,6 dolaru,“ tvrdí ekonom. A dodává, že „každým zvýšením sazby daně z dividend o 1 % vzrostly investice francouzských podnikatelů o 0,4 %“. Výsledkem byl mimo jiné i vyšší růst firemního sektoru.



Analýza chování francouzského korporátního sektoru pak ukazuje, že firmy neměly tendenci peníze na nevyplacených dividendách promrhat na neproduktivních investicích. Ekonom zkoumal i to, zda se zvýšení daňové sazby z dividend neprojeví negativně na segmentu firem, který více závisí na akciovém financování. Tedy jestli zde nedojde ke zhoršení přístupu ke kapitálu, až budou případní noví akcionáři požadovat vyšší návratnost svých investic poté, co budou dividendy více zdaněny. Podle ekonoma ale data na nic takového neukazují.



Celkově pak studie naznačuje, že „firmy mají omezené finanční zdroje, protože vyplácejí příliš mnoho dividend a následně nemají dost hotovosti ve svých rozvahách na to, aby využily nové investiční příležitosti... Podnikatelé mají problém s predikcí budoucích investičních potřeb a mohou tak obětovat dlouhodobý rozvoj na úkor krátkodobých cílů.“



Zdroj: VoxEU