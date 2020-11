Bankovní dividendy čekají na verdikt, Evropa ale nemá žádné jasné východisko

Evropští bankéři doufají, že měsíce otravných regulací skončí ještě před svátky a že budou moci opět svobodně nadělovat dividendy. Evropská i britská centrální banka se v příštích týdnech rozhodne, zda jsou banky už dostatečně silné na to, aby odolaly dalším covidovým šokům a aby si udržely konzervativní linii bonusů bez další pomoci daňových poplatníků.

Výplaty akcionářům bank byly zmrazeny v březnu výměnou za bezprecedentní regulační úlevy a vládní úvěrové záruky. Odpověď tvůrců politik na počáteční tržní šok pomohla zadržet ekonomické škody z pandemie. ECB uvedla, že její de facto zákaz zadržel v bankovním systému zhruba 30 miliard eur, které by jinak šly investorům. Jenže od té doby vyvolává toto omezení mezi finančními titány frustraci, když sledují, jak jejich akcie pokulhávají.

"Jde o to, jak udělat bankovní systém investovatelným," uvedl na středeční konferenci Lorenzo Bini Smaghi, předseda a bývalý člen výkonné rady Evropské centrální banky. "Pokud nastane skutečná krize a budete potřebovat soukromý kapitál, nebude v systému dostatek kapitálu na podporu ekonomiky. Odkud tento kapitál přijde? Bude muset přijít od daňových poplatníků.“

Pro jaké možnosti by se mohly ECB a Bank of England v prosinci rozhodnout?

Ponechat dividendy zmražené

To by pro investory bylo jistě velkým zklamáním. "Prodloužení zákazu není udržitelné, je to karanténa uvalená na finance," uvedl Romain Boscher, který dohlíží na 191 miliard dolarů ve funkci globálního investičního ředitele pro akcie u Fidelity International. "Žádat akcionáře, aby nesli riziko bez dividendy, je implicitním znárodněním."

Ekonomika je ale stále příliš křehká, tvrdí někteří regulátoři a poukazují na společnosti a spotřebitele, kterým bylo na začátku letošního roku umožněno pozastavit splácení půjček ve výši 1 bilionu dolarů. Je tu také obava, že pokud by se umožnilo silným bankám vyplácet dividendy, mohlo by to stigmatizovat slabé banky.

Úplně zrušit zákaz

Regulátoři by se mohli vrátit k přístupu před krizí a umožnit bankám vyplácet dividendy, pokud předčí kapitálové požadavky. To by mohlo znamenat tučné výplaty. Mnoho bank si totiž od pádu v roce 2008 vytvořilo tučné rezervy. Ale vzhledem k rekordním úrovním kapitálu bank, které na konci třetího čtvrtletí podporovaly regulační úlevy a vládní podpora, to může být tvrdý oříšek.

Také členka dozorčí rady ECB Kerstin af Jochnick poukázala na mnoho nejistot, které by mohly tento přístup podkopat. "Nyní si procházíme další obtížnou fází krize s rostoucím počtem infekcí a souvisejícími veřejnými zásahy. Zároveň si však myslím, že tu jsou pozitivnější signály jako vakcína a to, jak se naše ekonomiky budou moci zotavit,“ uvedla na středeční konferenci. "Situaci je poměrně obtížné reálně posoudit a také to, jaký bude mít dopad na rozvahy bank."

Omezit výplaty

Dozorčí rada ECB jednala o omezení dividend na určité procento čistého ročního příjmu, uvedli minulý měsíc lidé obeznámení s touto záležitostí. To by udrželo kapitál v systému a zároveň by to umožnilo i výplatu. Mohlo by to také snížit konkurenční tlaky na banky. Přesto není jasné, zda to je proveditelné z právního hlediska.

"Zastropování dividend by bylo také velmi nespravedlivé vůči těm bankám, které mají silnou úroveň kapitálu," uvedl Boscher z Fidelity. Podle analytika společnosti Bloomberg Intelligence Jonathana Tyceho mohou nejlépe kapitalizované a nejziskovější evropské banky v příštím roce vyplatit ve formě dividend a zpětného odkupu akcií 40 až 50 % čistého zisku roku 2020. Širšímu odvětví bude ale pravděpodobně povoleno začít s odčerpáváním přebytečného kapitálu až v roce 2022, dodal.

Počkat si na zátěžové testy

Regulační orgány by se mohly zavázat, že příští rok umožní bankám vyplácet dividendy podle toho, jak se jim bude dařit v zátěžových testech. Další taková zkouška v Evropské unii začne v lednu a výsledky budou na konci července. To by byl transparentnější proces, ale pro investory by znamenal další čekání. Zátěžový test EU byl také již dříve kritizován za to, že je pro banky příliš snadný.

Rozdělit cesty s BoE

Obě centrální banky by se mohly vydat různými cestami. Ta z nich, která se vydá jestřábější cestou, znevýhodní své banky oproti svým mezinárodním konkurentům. USA se začátkem tohoto roku rozhodly pro pragmatičtější možnost, jak omezit výplaty bank, a Švýcarsko své banky požádalo, aby je v roce 2020 rozdělily na dvě výplaty.

Ať už bude výsledek jakýkoli, regulační orgány se snaží zdůrazňovat, že tento zákaz je mimořádný a že se nestane součástí jejich nástrojů. "Je to dočasné," řekl viceprezident ECB Luis de Guindos. "Bude to záviset hlavně na vývoji a projekcích vývoje ekonomiky. Chceme se vyhnout úvěrové krizi a udržet tok úvěrů do reálné ekonomiky. “

Zdroj: Bloomberg