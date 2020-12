Obě komory Kongresu USA schválily krizový balík

Obě komory amerického Kongresu v pondělí večer schválily soubor opatření v objemu téměř 900 miliard dolarů (asi 19,4 bilionu Kč), jehož cílem je podpořit hospodářství zasažené pandemií covidu-19. Podepsat ho musí už jen prezident Donald Trump, který s ním souhlasí. Podle objemu pomoci jde ve Spojených státech o druhou největší podporu od začátku pandemie.



Nejdříve soubor zákonů prošel Sněmovnou reprezentantů, o několik hodin později i v Senátu. Zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek 600 dolarů pro většinu Američanů nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti o 300 dolarů týdně. Peníze budou směřovat i na podporu malých podniků, na distribuci vakcíny proti koronaviru, dále na podporu dopravy i zdravotní péče.



Republikáni a demokraté se o podobě podpůrných opatření přeli několik měsíců a panovaly obavy, zda jednání neskončí krachem. Zhruba 12 milionům Američanů hrozilo, že by mohli přijít o dávky v nezaměstnanosti, poznamenala BBC.



Někteří zákonodárci byli nespokojeni, že hlasovali o rozsáhlém legislativním balíku, aniž měli možnost si ho pročíst. "Toto není vládnutí, toto je vydírání," postěžovala si na twitteru demokratická členka Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasiová-Cortezová. Poslanci podle ní text dostali brzy odpoledne a hlasovat se mělo začít o pouhé dvě hodiny později. "Máte pravdu," souhlasil s liberální političkou konzervativní republikánský senátor Mike Lee.



Soubor legislativních předpisů má skoro 5600 stran. Agentura AP ho označila "za nejdelší zákon, který kdo pamatuje, a možná i v celých dějinách".



Balík byl připojen k programu v hodnotě 1,4 bilionu dolarů, který zajistí provoz federálních úřadů až do konce září příštího roku.



Ekonomové podle BBC schválený balík stimulačních opatření vítají, varují ale, že možná přichází až příliš pozdě a je příliš slabý na to, aby odvrátil zpomalení oživení americké ekonomiky. Vyjádřili také obavy, že jednorázový příspěvek, který si řada rodin pravděpodobně uloží, odebírá peníze cílenějším programům, které by mohly podpořit ekonomiku účinnějším způsobem.



"Jakákoliv covidová podpora je lepší než žádná covidová podpora," uvedl analytik Ian Shepherdson ze společnosti Pantheon Macroeconomics. Opatření schválená Kongresem však podle něj "nereprezentují nejefektivnější využití celkových 900 miliard dolarů".



Jednorázový příspěvek je poloviční ve srovnání s jarním balíkem stimulačních opatření, ve kterém činil 1200 dolarů na osobu. Někteří uživatelé sociálních sítí si stěžují, že částka 600 dolarů není dostatečně vysoká, aby lidem zajistila smysluplnou pomoc.