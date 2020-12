Evropská komise povolila spojení automobilek Fiat Chrysler a PSA

Evropská komise (EK) dnes schválila spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) s francouzským konkurentem PSA. Fúze v hodnotě 38 miliard dolarů (zhruba 823 miliard Kč) vytvoří čtvrtého největšího výrobce aut na světě, který ponese název Stellantis, uvedla agentura Reuters. Akcie FCA při celkově negativním sentimentu na evropských trzích klesají v Miláně o 2,9 %. Akcie Peugeotu v Praříži odepisují více než 3 %, ukazují data Google Finance.



Souhlas Evropské komise je nicméně podmíněn tím, že firmy dodrží slíbená opatření, která mají zabránit negativním dopadům spojení podniků na hospodářskou soutěž. Komise se na základě svého vyšetřování obávala, že fúze by mohla narušit hospodářskou soutěž na trzích s lehkými užitkovými vozy v devíti členských zemí Evropské unie, včetně České republiky a Slovenska. Toto narušení konkurence by podle komise pravděpodobně vedlo k růstu cen pro zákazníky.



Jedním ze slíbených opatření je rozšíření spolupráce mezi PSA a evropskou divizí japonské automobilky Toyota při výrobě lehkých užitkových vozidel. PSA vyrábí pro Toyotu užitkové vozy, které se pod touto japonskou značkou prodávají hlavně v zemích Evropské unie. Rozšíření spolupráce podle komise umožní Toyotě v budoucnosti na příslušných trzích konkurovat skupině Stellantis.



"Přístup ke konkurenčnímu trhu s malými dodávkovými vozy pro komerční účely je důležitý pro řadu živnostníků a malých a středních podniků po celé Evropě," upozornila místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová. Fiat Chrysler a PSA v rámci slíbených opatření také umožní konkurentům přístup ke své síti opraven dodávkových vozů.



"FCA a skupina PSA vítají povolení Evropské komise, které schvaluje fúzi a vytvoření Stellantisu," uvedly dnes firmy. Upozornily, že akcionáři obou podniků budou transakci schvalovat 4. ledna. "Završení transakce se očekává do konce prvního čtvrtletí 2021," dodaly.



Skupina Fiat Chrysler Automobiles vznikla v roce 2014 spojením italské automobilky Fiat s americkým partnerem Chrysler. Skupina PSA vlastní značky Peugeot a Citroën a v roce 2017 koupila od amerického koncernu General Motors automobilku Opel-Vauxhall.



Název sloučeného podniku Stellantis je odvozen od latinského slova stella (hvězda). Do sloučené firmy budou patřit například i značky Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth či Dodge, upozornila agentura DPA.