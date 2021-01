Elon Musk nejbohatší na světě a Tesla nad kapitalizací Facebooku

Šéf a spoluzakladatel americké společnosti Elon Musk se dnes stal nejbohatším člověkem světa. Jeho majetek podle agentury Bloomberg přesahuje 188 miliard dolarů, v přepočtu přes čtyři biliony korun. Uváděno je až v blízkosti 195 mld. USD, s dnešním růstem akcií Tesly dál stoupá. Tržní kapitalizace Tesly díky čtvrtečnímu růstu ceny akcií poprvé překonala tržní kapitalizaci . je tak nyní pátou nejhodnotnější firmou na Wall Street.

Akcie Tesly, která se věnuje hlavně výrobě elektromobilů, už loni zpevnily o více než 700 procent. Ve čtvrtek se také výrazně zvýšil objem obchodů s akciemi Tesly. Jejich cena pak vzrostla o téměř osm procent na 816 USD, čímž se tržní kapitalizace firmy dostala na 774 miliard USD (16,6 bilionu Kč). Akcie posílily o dvě procenta a tržní kapitalizace činila 765 miliard USD. pokračuje v růstu i dnes, aktuálně titulu vidíme se zhruba +7 procenty nad 870 dolary za akcii. Jak upozorňuje analytik ČSOB Petr Čermák, Muskův majetek odpovídá například objemu ročního HDP Řecka za rok 2020.

Dlouhodobý vývoj akcie (TSLA), USD/akcie:

Ve čtvrtek byly prodány a nakoupeny akcie Tesly zhruba za 39 miliard USD. To byl pro Teslu rekord a bylo to i více než u tří dalších nejvíce obchodovaných firem - Applu, Alibaby a Amazonu - dohromady.

se díky výraznému růstu ceny svých akcií v posledním roce stala nejhodnotnější automobilkou na světě, přestože její výroba je jen zlomkem výroby konkurentů, jako je , a .

Šéf Tesly Elon Musk předstihl zakladatele internetové společnosti Jeffa Bezose, jak vyplývá z údajů agentury Bloomberg na datech a Forbes. Bezos se titulem nejbohatšího člověka světa podle žebříčku agentury Bloomberg pyšnil od října 2017. Následují Bill Gates, Bernard Arnault a Mark Zuckerberg. Ve druhé polovině TOP 10 pak vidíme Warrena Buffeta, Larry Page nebo Larry Ellisona.

Analytici podle ankety společnosti Refinitiv očekávají, že vykáže za celý loňský rok čistý zisk 1,2 miliardy USD. V případě automobilky očekávají čistý zisk 5,8 miliardy USD, v případě pak 27,1 miliardy USD.

Posledních 12 měsíců bylo pro Muska mimořádných. Hodnota jeho čistého majetku stoupla za rok o 150 miliard USD, což bylo podle Bloombergu možná rekordní tempo růstu. Hlavní příčinou bylo právě prudké zvýšení ceny akcií Tesly, které loni zpevnily o 743 procent. Přispěl k tomu trvající zájem investorů z Wall Street i těch drobných, v závěru roku pak zahrnutí do prestižního indexu S&P 500.

Analytici se domnívají, že akcie Tesly by mohly pokračovat v růstu i nadále, protože američtí demokraté se zasazují o rychlejší přijetí elektrických vozidel. To by se jim mohlo podařit prosadit, když mají nyní pod kontrolou obě komory Kongresu.

Musk navzdory svému obrovskému majetku prohlásil, že má jen malý zájem o hmotné věci a mimo své podíly ve firmách a SpaceX nemá významnější majetek. Minulý měsíc v rozhovoru s mediální společností Axel Springer uvedl, že jeho hlavním záměrem je urychlit vývoj lidstva v civilizaci cestující do vesmíru, k čemuž potřebuje značný majetek.

Hodnota majetku 500 nejbohatších lidí světa v žebříčku Bloombergu loni stoupla o rekordních 1,8 bilionu USD, což je o 31 procent. „Jmění amerických miliardářů, jak ukazuje připojený graf, kontinuálně roste a je zpět nad úrovní února roku 2019 o 29 procent, v případě pětice nejbohatších pak o 62 procent,“ poznamenává analytik ČSOB Jan Čermák.

(Zdroj: Bloomberg, Reuters, DB, Forbes, čtk, CNBC)