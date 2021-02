Valuace technologií vysoko, ale ne přehnaně, Tesla stále atraktivní

Prodeje iPhonů byly velmi silné, má navíc stále velký prostor pro další monetizaci jejich uživatelů, a tudíž potenciál pro růst příjmů ze služeb. Na Bloomberg Markets to uvedl Jonathan Curtis, který působí jako portfolio manager ve Franklin Technology Fund. Jeho pohled na budoucnost akcií Applu a jejich dlouhodobý potenciál je tak „velmi optimistický“. Smysl mu podle jeho slov dávají i valuace této firmy. Jaký je jeho pohled na celý sektor a další oblíbené tituly v něm?



Curtis poukázal na to, že valuace dnes leží poměrně vysoko na celém trhu, technologie se obchodují asi s 20% prémií k celému trhu. Historicky se přitom tato prémie pohybovala kolem 13 %, takže i z tohoto pohledu dnes valuace neleží nijak nízko. Jenže proti tomu stojí růstový výhled, který se v tomto sektoru podle investora zlepšuje, a to díky digitální transformaci. Navíc se zlepšila „kvalita sektoru“, a to díky vyššímu podílu služeb a softwaru. Byly také vytvořeny datové platformy, které jsou vysoce konkurenční a bylo by těžké nějak oslabit jejich pozici. V neposlední řadě je tu řada firem s velmi silnou rozvahou, takže ve výsledku valuace nejsou přehnané.



Dělá dost pro to, aby posílil na trzích, jako je Čína a Indie? Podle investora ano, projevuje se to třeba počtem nově otevíraných obchodů. přitom musí hledat tu správnou cenovou hladinu, která odpovídá podmínkám v podobných zemích. Bloomberg k tomu dodal, že ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku v Americe generoval 47 % svých tržeb, v Evropě 26 %, v Číně 12 %, v Japonsku 8 % a zbytek byl generován v dalších asijských zemích. Jak vysoké valuace zapadají do současné monetární politiky Fedu? Curtis míní, že poslední komentáře vedení Fedu jsou v tomto ohledu povzbudivé, ale důležitější je pro technologické firmy změna, kterou přinesla pandemie. Tedy urychlování digitalizace a související posuny v chování spotřebitele.



dost dobrá



Výsledky Tesly byly podle investora „dost dobré“, rozhodující je přitom dlouhodobý pohled a ten ukazuje, že jako automobilka nebude mít velkou konkurenci. K tomu se přidává rozvoj služeb, které mohou být kombinovány s výrobou automobilů včetně autonomního řízení a s ním souvisejících aktivit. A je tu i energetika, ve která se také angažuje a pomáhá jí i regulace v Číně nebo Evropě.



Tencent, Alibaba



Alibaba a Ant nyní podle investora čelí tlaku čínských regulátorů, který jim trochu „přistřihl křídla“, což ale pomáhá firmám, se kterými spolupracuje Tencent. Ten pak má i finanční strukturu, která více odpovídá tomu, co nyní požaduje regulátor. „Podmínky na hřišti se tak vyrovnávají ve prospěch Tencentu a to může vysvětlovat posilování jeho akcie,“ dodal Curtis. Ant mění svůj podnikatelský model v souladu s tím, co by mohl požadovat regulátor, a to má negativní dopad i na Alibabu. Změny v čínské společnosti, obrovský čínský trh a růst střední třídy ale prospívají jak Tencentu, tak společnosti Alibaba díky jejich „supervýhodné pozici“.



Zdroj: Bloomberg Markets