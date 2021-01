Nio chytřejší než Tesla?

Společnost Nio nemusí být na Západě tak známá jako , ale v Číně platí opak. Poukazuje na to CNBC s tím, že například podle má jako jediná potenciál na to, aby konkurovala a podobným automobilkám. I přesto, že v roce 2019 již naakumulovala ztráty v celkové výši kolem 5 miliard dolarů a Bloomberg psal o tom, že „bojuje o přežití“. Jenže od té doby se Niu podařil velký obrat a podle CNBC se z něj stala čtvrtá největší společnost na světě měřeno tržní hodnotou.



Nio mělo ve třetím čtvrtletí roku 2020 tržby ve výši 628 milionů dolarů a prodalo 12,2 tisíc vozů. Zatímco první čtvrtletí minulého roku bylo ohledně prodejů „pohromou“, postupně se situace vracela k normálu. Následující graf ukazuje, že akcie Nia si nakonec vedly výrazně lépe než akcie Tesly:





Zdroj: MacroMarketsDaily, Twitter



Podle CNBC se Nio netají tím, že se významně inspiruje Teslou a samo sebe považuje v první řadě za technologickou společnost. Ukazuje to například zařízení NOMI, které ve vozech firmy umožňuje ovládat hlasem různé funkce od stahování oken až po teplotu ve voze či focení. Podobně jako se Nio snaží získat pro sebe trh s prémiovými vozy – následující graf porovnává ceny elektromobilů v Číně, o prémiový segment se přetahuje právě Nio s Teslou (jedno renminbi odpovídá asi 3,3 koruny):



Zdroj: CNBC, Youtube



Výhodou Nia může být to, že v Číně nabízí službu mobilního dobíjení – pokud není v dosahu klienta dobíjecí stanice, přijede dodávka, která takovou stanicí disponuje. Nio také na rozdíl od Tesly sází na vyměnitelnost baterií. Tedy na to, že zákazník namísto dobíjení přijede do výměnné stanice, kde je mu baterie ve vozu rychle vyměněna za dobitou. se ovšem domnívá, že jde spíše o řešení, které má překlenout období, kdy ještě dobíjení není tak rychlé. A o tomto řešení podle CNBC také uvažovala, ale nakonec od něj upustila. Nio také poskytuje baterie jako službu – prodává vozy i bez baterií s tím, že ty si zákazníci mohou pronajímat.



V tom všem ale může firma pokračovat jen díky tomu, že na počátku prvního roku koupila podíl v Niu vláda, která mu zároveň poskytla hotovost. A výrazně pomohlo i to, že firma ustoupila od plánů na vlastní výrobu aut a místo toho se spojila s JAC Motors. Uspořila tak investice do výrobních kapacit. Ani díky spolupráci se Nio stále nedotáhlo na čínské kapacity Tesly. Ta ale Niu podle CNBC pomáhá tím, že její přesun výroby do Číny zvýšil povědomí a zájem čínského spotřebitele o elektromobily. Lidé jsou dnes v Číně mnohem otevřenější tomu, že by si namísto auta se spalovacím motorem koupili elektromobil. Čína ale stále zůstává rozvíjející se zemí a spotřebitel je tak velmi citlivý na cenu.



Nio má plány na globální expanzi a míní, že jeho cílem mohou být nejdříve země jako Norsko, Dánsko či Nizozemí, které elektromobilitu notně podporují. Čínské firmy by také velmi rády expandovaly na americký trh, to ale může být problematické kvůli vztahům těchto dvou zemí. Na druhou stranu analytik tvrdí, že v Číně nikdy nehovořil s nikým, kdo by si myslel, že bude „cool“, když si koupí čínský vůz se spalovacím motorem. Ti, kteří si koupí auto od Nia, se ale za „cool“ považují.



Zdroj: CNBC