Rotujte, ale pozor na akciový „odpad“

Ryan Payne stojí v čele Payne Capital Management a na jaře letošního roku patřil k několika málo těch, kteří věřili v prudké posílení akciových trhů. Byla to podle něj doba, kdy se na růstu akcií společností, jako je , daly vydělat velké peníze, ale ta doba je podle něj u konce. A nastal čas rotovat do hodnotových titulů.



Podle investora je nepravděpodobné, že by si americké akcie v letošním roce po mimořádných ziscích předchozích let opět připsaly dvojciferné zisky. K něčemu takovému došlo od roku 1928 jen pětkrát a Payne míní, že tentokrát k tomu nedojde. Zmíněná rotace od růstu k hodnotě pak podle něj začala již na konci minulého roku.



Investor nevidí velký potenciál v celém indexu S&P 500, zejména proto, že firmy jako , či Google a tvoří podstatnou část kapitalizace tohoto indexu. Jde přitom často o firmy, které nebudou příliš těžit z očekávaného otevírání ekonomiky, naopak jim prospívalo, když byli lidé zavřeni doma.

„Nemyslím si, že až se ekonomika otevře, budeme po Amazonu objednávat ještě více zboží,“ uvedl investor s tím, že pokud někdo věří v otevírání a chce na něm profitovat, měl by se orientovat na jinou část akciového trhu.

Payne míní, že komoditní trhy či energetika se vynořují z medvědího trhu, zatímco růst a technologie se dostávají za svůj vrchol. Mají velmi vysoké valuační násobky a podobná situace v roce 1999 „neskončila dobře“. O energiích hovořil na CNBC i investor Kevin O'Leary, ovšem v trochu jiném duchu. Vyprávěl, jak se mu mnohokrát stalo, že hovořil s institucionálními klienty a ti odmítali investovat do firem, jako je .

„To jsou ale společnosti s velmi silnou rozvahou,“ snažil se je podle svých slov O'Leary přesvědčit o tom, že ignorování těchto akcií je chybou. Nicméně jeho potenciální klienti je odmítali s tím, že oni do uhlovodíků investovat nebudou. O'Leary to podle svých slov nakonec vzdal a ani on sám nyní do energetiky neinvestuje. Očekává přitom, že zisky energetických firem v následujících čtvrtletích porostou, nicméně jejich valuace půjdou i přesto dolů kvůli tomu, že se „kvalitní segment trhu změnil na toxický odpad“.

Není řešením nákup zelených energetických firem? O'Leary na tuto otázku odpověděl, že on sám dává přednost firmám se silnou rozvahou a rostoucím tokem hotovosti a něco takového u alternativních energií zatím najít nelze. Stále se totiž nachází „ve fázi experimentu“ a není například jasné, jak si tento sektor povede bez vládní podpory.



Zdroj: CNBC