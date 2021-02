Kvartální zisk KB klesl na 2,07 miliardy Kč, překonal ale odhady

klesl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk náležející akcionářům na 2,07 miliardy Kč z 3,84 miliardy Kč před rokem. to uvedla v dnešním sdělení. Analytici v průzkumu Reuters ale očekávali jenom 1,72 miliardy Kč. Akcie banky na pražské burzy redukují počáteční zisky a přidávají 0,2 % na 684 Kč za akcii.

Čistý úrokový výnos ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 5,26 miliardy Kč proti 5,92 miliardy Kč před rokem při tržním odhadu 5,27 miliardy Kč (Reuters). Menší než očekávané byly náklady na riziko, které dosáhly záporných 1,17 miliardy korun proti 0,243 miliardy Kč před rokem. Odhad trhu v průzkumu Reuters byl ale nastaven na -1,58 miliardy Kč.

Hospodářské výsledky za loňský rok významně ovlivnila koronavirová pandemie, uvedla dnes také banka. Čistý zisk za loňský rok klesl o 45,3 procenta na 8,2 miliardy korun. Nepatrně vzrostly provozní náklady, provozní zisk byl nižší o 16,8 procenta, dosáhl 14,7 miliardy korun. Celkové výnosy poklesly o 8,9 % na 29,7 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy se snížily o -9,5 % na 21,4 miliardy Kč, hlavně

v důsledku výrazného poklesu tržních úrokových sazeb. Čisté poplatky a provize klesly o -12,9 % na 5,2 miliardy Kč, mimo jiné i kvůli nové regulaci poplatků za přeshraniční platby.

Vklady klientů i úvěry loni meziročně vzrostly. Celkový objem standardních klientských vkladů se zvýšil o 9,4 % na 893 miliard Kč. Celkový objem úvěrů se meziročně zvýšil o 5,7 % na 691,4 miliardy Kč. Úvěrování rostlo jak v drobném, tak i korporátním bankovnictví.

Provozní náklady loni stouply o 0,4 % na 15 miliard korun. "Tento růst byl tažen zejména zvýšeným příspěvkem do Fondu pro řešení krize, a narostla i amortizace, což souvisí s investicemi na digitalizaci služeb a provozu banky," uvedla KB. Nižší byly personální náklady, protože průměrný počet zaměstnanců klesl o 1,3 % na 8062. Obecné provozní náklady se snížily díky úsporám v oblasti cestování,

marketingu, nákladů na akce, a to i přes vyšší výdaje související mimo jiné s IT.

Kapitálová přiměřenost dosahovala v závěru roku 22,3 %, bez započtení zisku roku 2020, ve srovnání s minimální požadovanou úrovní 16,2 %, a zvedla se z 19,7 % před rokem. Podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 21,7 %, ve srovnání s 12,2 %, jak žádá regulace.

"Vedení společnosti očekává, že provoz zůstane ziskový i v roce 2021, a má v úmyslu v průběhu tohoto roku obnovit výplatu dividend," stojí také v dnešním sdělení, zveřejněném na webu firmy. přitom také uvedla, že představenstvo schválilo dividendovou politiku ve výši 0-100 % zisku vytvořeného v tomto roce. Také se ale rozhodlo navrhnout dozorčí radě a valné hromadě přijmout doporučení České národní banky nerozdělovat zisk před dosažením shody mezi ČNB a KB.

ČNB doporučila KB zdržet se výplaty dividend, dokud nebude dosaženo shody na základě předchozí diskuze mezi KB a dozorovým orgánem. KB očekává, že diskuse s ČNB o návrhu dividendy začne v březnu.

Hlavním majitelem Komerční banky, která patří mezi největší tuzemské peněžní ústavy, je francouzská Société Générale. Té ve čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk o 28 procent na 470 milionů eur a za celý rok skončila ve ztrátě 258 milionů eur.

Zdroje: Reuters, KB, ČTK