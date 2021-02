Banka Goldman Sachs prodala 8 % akcií Monety

Americká investiční banka prodala většinu akcií Moneta Money Bank, které před několika týdny nakoupila. Koncem minulého týdne klesl akciový podíl v Monetě z 12,3 % na 4,23 %. Informaci deníku E15 dnes ČTK potvrdila mluvčí Monety Zuzana Filipová. Akcionáři Moneta Money Bank mohou od pondělí nabídnout k prodeji akcie banky skupině PPF. V dobrovolné nabídce odkupu akcií PPF nabízí 80 Kč za akcii. Dnes jsou na pražské burze na 76 Kč.



O snížení podílu drženého přes informoval web patria.cz již v pátek, kdy Moneta oznámila hospodářské výsledky za loňský rok a jeho poslední čtvrtletí. Podle sdělení regulátorů, které přinesla agentura Reuters, banka snížila svůj podíl v Monetě, a to nejprve na 8,29 % proti dřívějším 11,9 %, a k 3. únoru dále na 4,23 % z 8,29 %.

Moneta obdržela návrh od skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera 22. ledna 2021. Spojením Monety a Air Bank může vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB. O nabídce rozhodnou akcionáři na valné hromadě.

PPF akceptuje maximální objem akcií na nejvýše 20 procent z celkového počtu akcií Monety s možností navýšení až na 29 procent. Do deseti procent nabídka nepodléhá schválení ze strany České národní banky, nad ní je nabídka podmíněna souhlasem regulátora. Období pro případnou akceptaci ze strany akcionářů bude od pondělí do pátku 26. února s možností prodloužení do 5. března.



Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF uveřejnila dnes 8. 2. 2021 veřejný návrh na odkoupení části akcií společnosti...

Představenstvo Monety před týdnem dospělo jednomyslně k závěru, že dobrovolný veřejný návrh PPF na odkoupení části akcií Monety od jejích akcionářů až do 20 procent je v souladu se zájmy banky a jejích akcionářů. Uskutečnění případného spojení s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a s firmou Benxy (značka Zonky) záleží na hloubkové kontrole a schválení akcionáři.Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.

Zdroje: ČTK, Patria.cz