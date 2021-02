Dobrovolný odkup akcií Moneta: Tanemo ze skupiny PPF zveřejnila detaily + slova analytika

Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF uveřejnila dnes 8. 2. 2021 veřejný návrh na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. Na webové stránce jsou v souladu s povinností společnosti Tanemo a.s. umístěny všechny relevantní dokumenty pro zájemce o prodej svých akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. na ceně 80 Kč/akcie. Návrh lze jako stávající akcionář přijmout od 8. do 26. února 2021 s možností prodloužení ze strany Tanemo do 5. března 2021.

Tanemo a.s. na svém webu zveřejnila detailní Dobrovolný veřejný návrh na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s., doprovozený Stanoviskem představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. Stránka pak obsahuje sadu formulářů pro fyzické a právnické osoby v souvislosti odkupu.

Tanemo a.s. v návrhu opakuje, že do 10% podílu na základním kapitálu či hlasovacích právech Monety bude její akcie odkupovat bez dalších podmínek, podíl nad 10 % podléhá souhlasu ČNB. Akceptací a vypořádáním převodů je pověřena PPF banka a.s. v roli Agenta.

Zájemce o prodej akcií přijme veřejný návrh tak, že podepíše a doručí Agentovi vyplnění formulář, při využití zmocněnce originál či ověřenou kopii plné moci. Formulář i plná moc jsou zveřejněny na stránkách Tanemo. Vypořádání proběhne skrze centrální depozitář.

V případě překročení maximálního objemu pro dobrovolný odkup dojde k poměrnému uspokojení návrhů na odprodej akcií, o čemž budou zájemci informování Agentem.

Obchodník s cennými papíry Patria Finance v tomto směru poskytne svým klientům podrobnou informaci emailem.

Tanemo opakuje jako účel dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií opakuje zájem skupiny PPF na dosažení dohody s Monetou na akvizici a vzájemné kombinaci obchodních aktivit, která předjímá spojení Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice s Monetou. V tomto kontextu se PPF rozhodla oslovit akcionáře Monety prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií tak, aby PPF získala významný podíl v Monetě a mohla podpořit realizaci uvedeného záměru z pozice významného akcionáře Monety. PPF zároveň prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu umožňuje akcionářům Monety, kteří s případnou realizací uvedeného záměru nesouhlasí, akcie Monety prodat. Dobrovolný veřejný návrh však není uvedeným záměrem, ani souhlasem akcionářů Monety s ním nijak podmíněn.

Analytik Patrie Michal Křikava k nabízené ceně a perspektivám Monety



"Dobrovolnou nabídku k odkupu akcií Monety při nabídnuté ceně 80 Kč považujeme vzhledem k aktuálním tržním podmínkám a ziskovým vyhlídkám banky za férovou. Dobrovolná nabídka, která oceňuje Monetu při 14násobku námi očekávaného čistého zisku za letošní rok a 1,5násobku účetní hodnoty vlastního kapitálu, odpovídá našemu odhadu současné vnitřní hodnoty akcií banky," komentuje analytik Patrie Michal Křikava.



"Vzhledem ke svému růstovému potenciálu a nadprůměrně generované rentabilitě má nicméně Moneta z našeho pohledu dobré předpoklady pro další růst hodnoty na střednědobém horizontu. A dobrým motivem pro setrvání v rámci akcionářské struktury banky může být i potenciální 23% kumulativní dividendový výnos ve vztahu k současné tržní ceně akcií, který Moneta na tříletém horizontu dle naší projekce nabízí. Pro stávající akcionáře, kteří chtějí na střednědobém růstovém potenciálu banky dále participovat, bude podstatná finální struktura případné transakce mezi Monetou a PPF. Na základě dostupných veřejných komentářů z obou táborů se domníváme, že finální podmínky transakce doznají v průběhu vyjednávání změn a budou se lišit od původního návrhu ze strany PPF, který v našich očích zvýhodňuje potenciálního majoritního akcionáře sjednocené skupiny na úkor stávajících akcionářů Monety," pokračuje analytik.



"Nicméně s výsledky vyjednávání a finálními podmínkami potenciální transakce seznámí představenstvo Monety své akcionáře pravděpodobně až ke konci dubna 2021. V případě, že by potenciální transakce našla na valné hromadě širokou podporu napříč akcionářskou strukturou Monety a někteří z minoritních akcionářů by se cítili podmínkami transakce poškozeni, budou mít dle našeho názoru možnost opustit akcionářskou strukturu Monety v rámci povinné nabídky k odkupu akcií za minimálně stejných podmínek, jaké nabízí současná dobrovolná nabídka," uzavírá Michal Křikava.