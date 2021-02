PPF v pondělí spustí námluvy s Monetou. Šéf banky Spurný vítá atraktivní cestu k silné české bance

Moneta Money Bank dnes ráno představila výsledky do konce roku 2020, v rámci kterých potvrdila výhled pro letošní rok a které zásadně nevybočily z očekávání analytiků. Zásadní momentální téma pro akcionáře se však odehrává jinde. Skupina PPF v pondělí spustí první fázi nabídky na odkup části akcií a traknsakce, na jejímž konci má být propojení Monety s Air Bank a dalšími finančními entitami skupiny PPF a silná česká banka, dýchající za záda největším bankovním hráčům na trhu. Šéf banky Tomáš Spurný dle svých posledních vyjádření námluvy s PPF vítá a vnímá jako atraktivní cestu k dalšímu růstu. V pátek po závěru trhu také Moneta oznámila, že pravděpodobně pozdrží návrh výplaty dividendy do posledního kvartálu letošního roku.



Dle oznámení Monety z 22. ledna, ve kterém komunikovala návrhy PPF, bude dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií Monety závazný dle zákona o obchodních korporacích a akcionáři Monety jej budou moci přijmout v období od 8. února 2021 do 26. února 2021, tedy již od pondělka. PPF si vyhrazuje právo dobu závaznosti prodloužit do 5. března 2021. Podle informací Patria.cz skupina PPF detaily, podmínky a technikálie odkupu zveřejní na svých stránkách právě v pondělí 8. února.



V dnes zveřejněném vyjádření pro Hospodářské noviny šéf Monety Tomáš Spurný uvedl, že plán na sloučení s Air Bank a dalšími finančními entitami skupiny PPF je "atraktivní" cestou, jak vytvořit skupinu s minimálně desetiprocentním podílem na zisku celého českého bankovního trhu. "Budeme se snažit za každou cenu konsolidovat bankovní sektor, a jak to uděláme, záleží na možnostech, které nám trh nabídne. My jako management a já coby osoba stojící za ním, věříme, že Air Bank a její přidružené společnosti k tomu nabízejí potenciál," citují Spurného HN.



Pro Seznam pak Spurný upřesnil, že v nejrizikovější kategorii retailového bankovnictví by se Moneta spojením s PPF stala největším hráčem a dle jeho slov přitom právě o tento trh svádí banky společně s nebankovními poskytovateli krutý boj. „PPF svojí veřejnou nabídkou přináší do Monety riziko investice v rozsahu 20 až 29procentního vlastnictví. To odpovídá hodnotě 8,2 až 11,9 miliardy korun. Znamená to, že PPF má zájem na tom, aby cena našich akcií stoupala, a tím si PPF tuto investici ochránila. To platí zejména v kontextu vyjádření, že PPF hodlá zachovat dnešní stav – tj. mít banku, obchodovanou na burze,“ uvedl krom jiného Spurný a navázal v tomto směru na dva hlasy ze skupiny PPF.



„Myslíme si, že naše nabídka umožní vybudovat z Monety národního bankovního šampiona v rámci top 3 bank na českém bankovním trhu. A aby to bylo úplně jasné: počítáme s tím, že Moneta by nadále měla zůstat obchodována na pražské burze, a její akcie být dostupné nejen velkým investorům, ale i široké investorské veřejnosti,“ odpověděla 1. února v rozhovoru pro iDnes.cz finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková. Ta stojí přitom při pohledu do obchodního rejstříku v čele skupinou PPF 100% ovládané entity Tanemo a.s., která formálně podala nabídku na odkup části akcií Monety a jednání o propojení PPF s Monetou.



Druhým souhlasným hlasem ze skupiny PPF tentýž den byl výkonný ředitel společnosti Home Credit a akcionář PPF Jean-Pascal Duvieusart. Ten pro Reuters prohlásil, že investiční skupina PPF očekává, že nalezne dostatečnou podporu pro úspěch své nabídky pro Moneta Money Bank a skrze sloučení aktiv získá nad bankou kontrolu, přičemž nemá v plánu ji stahovat z burzy. „Jsme odhodláni ponechat akcie Monety veřejně obchodované," řekl k nabídce PPF vůči Monetě a cílem je podle něj vytvořit třetí největší banku na českém trhu spotřebitelského bankovnictví a pro malé a střední podniky.



Spurný dále v rozhovoru pro Seznam k oběma fázím potenciální transakce mezi PPF a Monetou prohlásil nejprve na adresu dobrovolného odkupu, že je zde nabídka, která dává 19procentní prémii proti ceně, jež byla aktuální v den, kdy byl návrh učiněn. „Tato cena je ekvivalentní 35 procentům proti 180dennímu váženému průměru obchodování. Akcionáři s krátkodobým horizontem si odnesou zisk v kontextu oněch 80 korun za akcii,“ prohlásil. Jeho vzkazem pro ty, kteří v Monetě jako akcionáři zůstanou, jsou pak slova následující: „Skupina bude vlastnit banku, která má reálnou šanci dosáhnout na 10 a více procent zisku v českém bankovním sektoru. Tento potenciál by měl být dosažitelný v horizontu dvou až tří let a znamená zhodnocení i posílení stability investice do Monety. Velká banka má mnohé výhody z rozsahu jednak v kontextu nákladů, ale také má silnější pozici v mnoha dalších aspektech: cenotvorby, distribuce nebo schopnostech investovat či inovovat. A to zejména na trhu, kde velké banky ovládají více než 70 procent veškerých aktiv a generují ještě vyšší podíl na oněch 90 či 50 miliardách zisku.“



Dosud sdělené o dobrovolném odkupu akcií Monety - oznámení z 22. ledna



PPF bude nabízet odkup akcií za peněžité protiplnění ve výši 80 Kč za jednu akcii. Toto peněžité protiplnění bude poskytnuto při převodu vlastnických práv k akciím. Odkup akcií bude dle tohoto návrhu realizován prostřednictvím PPF banky a.s.



Maximální objem odkupovaných akcií – 20 % celkové jmenovité hodnoty s právem PPF jej navýšit na 29 %. Znění dobrovolného veřejného návrhu předpokládá odkup akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) nepřesáhne 20 %, s právem PPF tento maximální objem jednostranně navýšit až na 29 %. Dále znění dobrovolného veřejného návrhu obsahuje informaci, že odkup bude realizován ve dvou fázích, kdy první část odkupu bude nepodmíněná a druhá bude podmíněna získáním regulatorního souhlasu ČNB.



Nepodmíněná část odkupu akcií až do výše 10 % celkové jmenovité hodnoty Ve vztahu k odkupovaným akciím s celkovou jmenovitou hodnotou (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) pod 10 % budou převod vlastnického práva a úhrada kupní ceny nepodmíněné souhlasem regulátora – České národní banky („ČNB“). Dle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., § 20 odst. 3) nabytí podílu na Monetě pod 10 % nezakládá nabytí tzv. kvalifikované účasti a takovémuto regulatornímu souhlasu nepodléhá.



Ve vztahu k odkupovaným akciím, jejichž celková jmenovitá hodnota (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) dosáhne 10 % či více, budou převod vlastnického práva a úhrada kupní ceny podmíněny získáním souhlasu ČNB dle zákona o bankách. Podle informací uvedených v dobrovolném veřejném návrhu PPF o tento regulatorní souhlas požádá do 20 pracovních dnů ode dne, kdy PPF oznámí, že celková jmenovitá hodnota odkupovaných akcií dosáhne 10 % či více.



V případě, že odkupované akcie (při započtení stávajícího 0,6279% podílu skupiny PPF v Monetě) dosáhnou či překročí limit pro nepodmíněnou část (tj. 10 % celkové jmenovité hodnoty), budou akcionáři uspokojeni v režimu pro nepodmíněnou část poměrně. Ve zbývajícím rozsahu budou akcionáři Monety uspokojeni (a převod jejich zbývajících akcií vypořádán) v režimu pro regulatorně podmíněnou část.



Stejný princip krácení všech zájemců vyplývá z textu dobrovolného veřejného návrhu i pro část odkupu podmíněnou získáním regulatorního souhlasu, bude-li překročen maximální objem odkupovaných akcií.



PPF pověří společnost PPF banka a.s., aby za PPF jednala v procesu akceptace a vypořádání převodu akcií dle dobrovolného veřejného návrhu. Bližší detaily zveřejní PPF spolu s dobrovolným veřejným návrhem.



Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií bude závazný dle zákona o obchodních korporacích. Akcionáři Monety jej budou moci přijmout v období od 8. února 2021 do 26. února 2021. PPF si vyhrazuje právo dobu závaznosti prodloužit do 5. března 2021. Část dobrovolného veřejného návrhu může podléhat regulatornímu souhlasu ČNB, jak je zmíněno výše.



Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií nepovede k ovládnutí Monety. Dle informací uvedených v textu dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií nedojde jeho realizací k ovládnutí Monety ze strany skupiny PPF.



Jako důvod dobrovolného veřejného návrhu je uveden zájem skupiny PPF na dosažení dohody s Monetou na akvizici a vzájemné kombinaci obchodních aktivit, která předjímá spojení Air Bank a.s. a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v České a Slovenské republice s Monetou.



V tomto kontextu se PPF rozhodla oslovit akcionáře Monety prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií tak, aby PPF získala významný podíl v Monetě a mohla podpořit realizaci uvedeného záměru z pozice významného akcionáře Monety. PPF zároveň prostřednictvím dobrovolného veřejného návrhu umožňuje akcionářům Monety, kteří s případnou realizací uvedeného záměru nesouhlasí, akcie Monety prodat. Dobrovolný veřejný návrh však není uvedeným záměrem, ani souhlasem akcionářů Monety s ním nijak podmíněn.