Izraelská ekonomika loni kvůli covidu poprvé od roku 2002 klesla

Izraelská ekonomika loni poprvé od roku 2002 klesla, pandemie nemoci covid-19 měla totiž negativní vliv na výdaje spotřebitelů. Hrubý domácí produkt (HDP) se snížil o 2,4 procenta po růstu o 3,4 procenta v roce předchozím. Uvedl to dnes izraelský statistický úřad.



Pokles byl však nižší, než čekala vláda a centrální banka. Jejich prognóza počítala s poklesem o 3,3 až 3,7 procenta.



Letos by se měla ekonomika zotavit. Centrální banka očekává zvýšení HDP až o 6,3 procenta, pokud se podaří udržet současné rychlé tempo očkování proti covidu-19.



Soukromé výdaje se loni snížily o 9,4 procenta. Vývoz navzdory krizi a silné domácí měně vzrostl o 0,6 procenta. Dovoz o 8,1 procenta klesl a investice do základního majetku se snížily o 1,5 procenta. Vládní výdaje o 2,9 procenta naopak vzrostly.



Navzdory třetí uzávěře ekonomiky, takzvanému lockdownu, se HDP ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil v celoročním přepočtu o 6,3 procenta. Analytici podle agentury Reuters v průměru čekali pokles o 0,5 procenta. Ve třetím kvartálu ekonomika vzrostla o 41,5 procenta.



Izrael je zemí, která nejrychleji očkuje proti covidu-19. Téměř čtyři miliony z více než devíti milionů Izraelců již dostaly alespoň první dávku očkování proti covidu-19, přičemž více než čtvrtina populace už dostala obě dávky.



Od začátku pandemie se podle údajů ministerstva zdravotnictví v Izraeli prokázalo více než 729.000 případů koronaviru. Po nákaze koronavirem dosud v Izraeli zemřelo 5406 lidí.