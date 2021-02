ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku prudce vzrostla

Důvěra investorů v německou ekonomiku se v tomto měsíci prudce zlepšila, její růst překonal veškerá očekávání. Přispělo k tomu předpokládané zmírnění restrikcí zavedených kvůli šíření nového koronaviru, jako je otevření obchodů a s tím spojený růst výdajů spotřebitelů. Oznámil to dnes institut ZEW.



Index mannheimského institutu na měsíc únor vystoupil na 71,2 bodu z lednové hodnoty 61,8 bodu. Výrazné zlepšení znamená lepší vyhlídky i pro celou německou ekonomiku, která je největší v Evropě a na které je závislá i řada českých firem.



Analytici v anketě agentury Reuters naopak očekávali, že důvěra investorů se zhorší. V průměru čekali na únor pokles indexu na 59,6 bodu. I ten nejoptimističtější analytik přitom počítal s růstem indexu pouze na 68 bodů.



"Experti na finanční trhy vidí budoucnost optimisticky. Věří, že německá ekonomika se do šesti měsíců vrátí k růstu," poznamenal šéf institutu ZEW Achim Wambach. "Hlavně u spotřeby a maloobchodu se čeká citelné zotavení a spolu s tím i zvýšení inflačních očekávání," dodal.



Dílčí index současných podmínek se snížil na minus 67,2 z předchozích minus 66,4 bodu. Analytici čekali v průměru pokles dílčího indexu na minus 67 bodů.



Ministerstvo hospodářství v pondělí uvedlo, že protiepidemická opatření ke zpomalení šíření viru v Německu budou v prvním čtvrtletí na ekonomiku i nadále nepříznivě doléhat. Vyhlídky pro exportéry se ale opatrně zlepšují. Kancléřka Angela Merkelová a zemští premiéři se minulý týden dohodli na prodloužení restrikcí až do 7. března.



Vývoz z Německa se v prosinci zvýšil, zejména díky vyšší obchodní aktivitě s Čínou a Spojenými státy. Strojírenský konglomerát minulý týden poprvé za téměř čtyři roky zlepšil výhled a poznamenal, že už vidí známky hospodářského oživení.



Německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí navzdory dalšímu zpřísnění karanténních opatření vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,1 procenta. Výsledek je mírně lepší, než se čekalo. Ve třetím čtvrtletí růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 8,5 procenta, což ale byla reakce na rekordní propad z druhého kvartálu způsobený pandemií.