Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vybírá banky, s nimiž probírá možnost návratu telekomunikační firmy CETIN na burzu. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje. Největší tuzemský vlastník telekomunikační infrastruktury CETIN, kterého stoprocentně vlastní skupina PPF, provozuje pevné a mobilní sítě vyčleněné od operátora O2. Od loňského července je součástí CETIN i infrastruktura oddělená od operátorů v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku.



"Můžeme potvrdit, že PPF zvažuje jako jednu z variant také IPO společnosti CETIN. Otázky k samotnému procesu IPO jsou však v tuto chvíli zcela předčasné. Úvahy o IPO společnosti CETIN v žádném případě neznamenají, že PPF opouští telekomunikační byznys. Investici do CETINu považujeme za dlouhodobou a strategickou," řekla ČTK mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.



Skupina PPF ohledně primární nabídky akcií (IPO) společnosti CETIN spolupracuje podle agentury Bloomberg s bankami BNP Paribas, Morgan Stanley a Société Générale. Vstup na burzu by mohl podle zdrojů telekomunikační firmu ocenit na zhruba čtyři miliardy eur (asi 103 miliard Kč).



V případě vstupu na burzu by se CETIN na akciové trhy vrátil po zhruba šesti letech. Na konci roku 2015 skupina PPF vytěsnila jeho drobné akcionáře. Na hlavním trhu burzy se v současné době obchoduje s akciemi operátora O2.



CETIN vznikl v roce 2015 oddělením sítí a datových center od operátora O2, který též spadá pod PPF. Kellnerova skupina koupila většinový podíl v O2 od španělské Telefóniky na začátku 2014. CETIN spravuje přes 44.000 kilometrů optických kabelů. Provozuje mobilní síť s pokrytím 99,7 procenta české populace, uvádí firma na svém webu.



Zástupce skupiny PPF potvrdil, že vstup CETINu na burzu je jednou z probíraných možností. Odmítl agentuře Bloomberg potvrdit případné ocenění firmy a poradenské banky. Mluvčí jmenovaných finančních ústavů věc odmítli komentovat.



Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva 44 miliard eur (cca 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí. Majetek Petra Kellnera podle údajů časopisu Forbes činí 293 miliard korun.