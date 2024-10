Hrozba přerušení dodávek ropy roste po eskalaci konfliktu mezi Íránem a Izraelem

Poté, co Írán vypálil na Izrael přibližně 200 balistických raket, premiér Benjamin Netanjahu přislíbil odvetu a zvýšil riziko pro dodávky ropy z regionu, ropa již druhý den roste.



Globální benchmark Brent se vyšplhal k 75 dolarům za barel poté, co v úterý krátce vzrostl o více než 5 % po íránském útoku, kterému předcházelo varování ze strany USA. West Texas Intermediate postoupila nad 71 dolarů, ačkoli rovněž zůstala pod vrcholem předchozí seance.

Podle analytiků CNBC se íránská ropná infrastruktura může brzy stát cílem Izraele, který zvažuje protiopatření.



Tento nejnovější vývoj by mohl změnit pravidla hry po delším období „únavy z geopolitických rizik“, během něhož obchodníci smetli hrozby přerušení dodávek ropy plynoucí ze situace na Blízkém východě i na Ukrajině, uvedl.

Zdroj: Bloomberg

Ropa roste, což je odrazem toho, že investoři znovu oceňují rizikovou prémii u nejdůležitější komodity na světě, protože Blízký východ se na celosvětových dodávkách podílí přibližně jednou třetinou. V souvislosti s nejnovější eskalací konfliktu vzrostla také „přístavní“ aktiva, včetně dluhopisů, zlata a amerického dolaru.

Ukazatel implikované volatility pro ropu Brent vzrostl a opční trhy začínají oceňovat vyšší geopolitické riziko s klesající prémií prodejních opcí - které profitují z nižších cen - oproti opačným kupním opcím.



Ačkoli Izrael a Írán stojí proti sobě od vypuknutí války v Gaze proti Teheránem podporovanému Hamásu téměř před rokem, předchozí nárůsty byly krátkodobé, protože nedošlo ke skutečnému přerušení těžby ropy. Podle OPEC čerpal Írán v srpnu přibližně 3,4 milionu barelů denně.

Zatímco mnozí účastníci „zmírnili riziko“ přerušení dodávek, energetická infrastruktura by se mohla stát terčem pro obě strany, uvedla ve své poznámce společnost RBC Capital Markets LLC. Terčem by se mohla stát íránská exportní zařízení na ostrově Kharg a Teherán a jeho zástupci by mohli zaútočit na energetické provozy, „aby internacionalizovali náklady, pokud současná krize přeroste v totální válku,“ uvedla.



Napětí na Blízkém východě se výrazně zvýšilo po zabití šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha minulý týden. Izrael v pondělí bombardoval centrum Bejrútu a jeho jednotky zahájily v Libanonu takzvané „cílené pozemní nálety“. Hizballáh je podporován Teheránem.



Po úterní raketové salvě íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí prohlásil, že akce jeho země byla ukončena, pokud se Izrael „nerozhodne vyzvat k další odvetě“, jak uvádí příspěvek na X. Netanjahu v Izraeli řekl, že Írán udělal velkou chybu a „zaplatí za ni“.

Ozbrojený konflikt mezi Izraelem a Hamásem trvá již od 7. října loňského roku, od té doby bylo narušení trhu s ropou omezené. Trh s ropou zůstává pod tlakem také proto, že se k nabídce přidává zvýšená produkce v USA a klesající čínská poptávka snižuje ceny, uvedl Andy Lipow, prezident společnosti Lipow Oil Associates.



Podle údajů Úřadu pro energetické informace je Írán třetím největším producentem v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu a denně vytěží téměř čtyři miliony barelů ropy.

Ceny ropy v předchozí seanci po raketovém útoku vzrostly o více než 5 %, poté se jejich růst snížil na 2 %. Globální benchmark Brent se nyní obchoduje o 1,44 % výše na 74,62 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu West Texas Intermediate vzrostly o 1,62 % na 70,95 USD za barel.

Analytici ANZ Group Holdings ve své poznámce uvedli, že „trvalý růst“ ropy bude záviset na tom, zda Izrael odpoví přímým útokem na íránskou armádu, infrastrukturu nebo ropný průmysl.

OPEC+ má mezitím později ve středu uspořádat online zasedání technického panelu - Společného monitorovacího výboru ministrů -, který má přezkoumat světové trhy s ropou. Skupina se chystá obnovit část své od prosince pozastavené těžby poté, co tento plán původně odložila.



V USA Americký ropný institut oznámil, že celostátní zásoby ropy se minulý týden snížily o 1,5 milionu barelů. Pokud by to později ve středu potvrdily oficiální údaje, jednalo by se o třetí týdenní pokles v řadě.

Zdroj: Bloomberg, CNBC