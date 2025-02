Růst izraelské ekonomiky loni kvůli válce zpomalil na jedno procento

Izraelská ekonomika v loňském roce vzrostla o jedno procento, tempo růstu zpomalilo z předloňských 1,8 procenta. Válka v Pásmu Gazy se totiž negativně podepsala na investicích a vývozu, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnil izraelský statistický úřad. Výsledky jsou však lepší, než čekala centrální banka, podpořil je zejména růst vládních výdajů na armádu. Očekává se, že po uzavření příměří by se růst v letošním roce měl obnovit,uvedla agentura Reuters.



Hodnota hrubého domácího produktu (HDP) loni činila 565 miliard USD (13,5 bilionu Kč). Izraelská centrální banka očekávala, že se HDP za loňský rok zvýší o 0,6 procenta.



Ekonomika se loni potýkala s menším počtem pracovních sil, protože desítky tisíc obyvatel byly povolány do záložní vojenské služby. Statistický úřad samostatně uvedl, že míra nezaměstnanosti v lednu klesla na 2,6 procenta z prosincových 2,7 procenta.



Podnikatelský sektor, který nezahrnuje vládní výdaje, loni klesl o 0,6 procenta. Vládní výdaje se loni zvýšily o 13,7 procenta. Spotřebitelské výdaje vzrostly o 3,9 procenta, investice do fixních aktiv se ale o 5,9 procenta snížily a vývoz klesl o 5,6 procenta.



V samotném čtvrtém čtvrtletí se HDP podle předběžného odhadu zvýšil v celoročním přepočtu o 2,5 procenta. Analytici podle agentury Reuters očekávali růst HDP o 5,7 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí rostla většina hlavních složek HDP.



Izraelská ekonomika se kvůli vojenskému konfliktu v Pásmu Gazy a v Libanonu pohybuje v posledním roce jak na horské dráze. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, kdy začala válka v Gaze, ekonomika klesla. V prvních třech měsících loňského roku naopak vykázala růst o 15,6 procenta, v následujících třech měsících ale o 0,8 procenta klesla. V druhé polovině roku se opět vrátila k růstu.



Zpráva o slabém ekonomickém růstu přichází po zprávě o inflaci z minulého týdne. Ta v lednu zrychlila na 3,8 procenta z prosincových 3,2 procenta. Vysoká inflace bude nadále bránit izraelské centrální bance, aby brzy snížila krátkodobé úrokové sazby. Centrální banka doufá, že v případě zmírnění inflace bude moci snížit sazby ještě v letošním roce.



Centrální banka předpokládá, že HDP se v letošním roce zvýší o čtyři procenta. Na příští rok počítá se zrychlením tempa růstu na 4,5 procenta.