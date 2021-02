Vláda požádá o delší nouzový stav. Babiš: Protiepidemická opatření se musejí zpřísnit

Nechci říkat, že déčko lidi nemají brát, ale vesměs je to vyhazování peněz. Říkám to každému. Protože ta dávka je prostě nízká na to, aby to vůbec mělo nějaký pořádný efekt. Lidi mají chodit na slunce a nebo do solárka. Ať si to tělo syntetizuje samo. A to umí velice dobře.

Ten, který tančí s papoušky