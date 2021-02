Babiš: Vláda vyhoví většině připomínek k pandemickému zákonu

Vláda je připravena opozici vyhovět ve většině jejích připomínek k pandemickému zákonu. Novinářům to před odletem na dnešní summit zemí V4 do Krakova řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Neshoda podle něj panuje v otázce odškodňování. Podle Babiše není možné, aby stát kvůli koronavirovým opatřením nahrazoval ušlý zisk, premiér upozornil na rozpočtové dopady takového kroku.



Kabinet jednal o vládní předloze pandemického zákona s opozicí v úterý. Předpis má dát ministerstvu zdravotnictví v době epidemie některé pravomoci, ke kterým je nyní nutné vyhlašování nouzového stavu. Opoziční strany žádaly do předpisu doplnit mimo jiné prvky parlamentní kontroly, nutnost zevrubnějšího odůvodňování opatření či otázku kompenzací.



Babiš dnes řekl, že jednání bylo konstruktivní. "Připomínky opozičních stran byly většinou zapracované, víceméně jsme připraveni vyhovět, abychom nemuseli neustále řešit nouzový stav. Pandemický zákon by měl nahradit diskuse o nouzovém stavu," konstatoval premiér. Strany mají v plánu další schůzku po návratu premiéra z Krakova dnes v 19:00.



Rozpory podle premiéra zůstávají v otázce odškodňování. "Z hlediska rozpočtu si nemůžeme dovolit dávat bianco šek na náhradu ušlého zisku," uvedl. Kabinet se dnes večer vyjádří i k dalším opozičním návrhům, které se týkají obecně opatření proti covidu-19, například k otázkám otevírání kadeřnictví a dalších provozoven.



V pátek ráno se bude vláda zabývat návrhem vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) na otevření obchodů od pondělí 22. února. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v úterý řekl, že kabinet se bude řídit podle vývoje epidemie a počtu volných lůžek na jednotkách intenzivní péče. "Jsou tu názory, že uvolňovat například obchody je absolutní šílenství," připustil Babiš.



Rozvolnění by podle něj muselo být součástí celospolečenské dohody. V situaci, kdy řada lidí opatření nedodržuje, by otevření obchodů bylo možné jen v situaci, kdy by byli lidé připraveni pravidla respektovat. "Ta debata musí proběhnout na vládě i s opozicí. Kritizovat ta opatření a zároveň je nedodržovat, to není řešení," řekl.