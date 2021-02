Sazby hypoték klesají desátý měsíc v řadě, ukazuje index

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu klesla na 1,94 procenta z prosincových 1,96 procenta. Sazba se snížila desátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. V lednu klesl objem poskytnutých hypoték proti prosinci loňského roku o více než 4,5 miliardy korun. Meziročně však vzrostl objem sjednaných hypoték o více než osm miliard korun.



"Ve srovnání s předchozími měsíci nepatřil leden mezi nejsilnější, nicméně jako začátek roku je to s objemem poskytnutých úvěrů 24,942 miliardy korun nejlepší start do nové hypoteční sezony za celou historii Hypoindexu," uvedl hypoteční specialista Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.



Vzhledem k tomu, že cena zdrojů již několik měsíců roste a pozvolna se zvyšuje i rizikovost úvěrů, je podle něj pokračující pokles průměrné sazby překvapující. Podíl nesplácených úvěrů ale zatím není tak vysoký, jak banky očekávaly při první vlně pandemie, dodal.



Ve srovnání s prosincem klesl v lednu i počet poskytnutých hypoték, a to o 1571 na 8380. Úspěšnější start do nového roku v počtu poskytnutých hypoték se přesto podařil hypotečnímu trhu pouze v roce 2017, kdy banky sjednaly 8665 hypoték.



Stejně jako několik měsíců v řadě klesá průměrná sazba hypoték, tak současně roste jejich průměrná výše. Nyní dosáhla 2,976.346 korun. Růst průměrné hypotéky však podle Sýkory v lednu přibrzdil. Zatímco během prosince průměrná hypotéka vzrostla o téměř 80.000 korun, v lednu to bylo pouze o 10.000 Kč. To může ukazovat na zpomalení růstu cen nemovitostí.