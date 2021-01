Objem hypoték stoupl loni na rekordních 254 miliard Kč. Průměrná sazba v prosinci opět nižší

Objem poskytnutých hypoték v Česku loni stoupl o 40 procent na rekordních 254 miliard korun. Průměrná úroková sazba klesla na 2,2 procenta, vyplývá ze statistik Hypoindexu, který dnes zveřejnila společnost Fincentrum & Swiss Life Select. V prosinci klesla průměrná úroková sazba hypoték na 1,96 procenta z listopadových 1,98 procenta a snížila devátý měsíc v řadě, ukazují údaje Fincentra Hypoindexu. S objemem hypoték 29,5 miliardy korun se prosinec zároveň stal druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Hypoindexu.



Pandemie koronaviru dopomohla k navrácení průměrné úrokové sazby hypoték pod dvě procenta. "Průměrná úroková sazba vázaná na objem klesla v loňském roce o téměř půl procentního bodu na 2,20 procenta," uvedl hypoteční specialista Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Loňský rok se stal objemem poskytnutých hypoték rekordním. Dosud rekordní roky 2016 a 2017 překonal o více než 28 miliard korun, poznamenal.



V květnu to začalo vypadat, že hypoteční trh zasáhla pandemie koronaviru podobně jako jiná odvětví. Hypoteční trh se ale rychle oklepal a objemy poskytnutých hypoték lámaly jeden rekord za druhým. Již v listopadu bylo podle Sýkory jasné, že se rok 2020 stane rokem rekordním a prosincové objemy poskytnutých hypoték 29,516 miliardy korun to jenom potvrdily.



Prakticky po celý rok klesal průměrný úrok hypoték díky levnějším zdrojům, což nastartovala Česká národní banka rozhodnutím o snížení sazeb, připomněl ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich. ČNB zároveň zrušila svá doporučení týkající se úvěrové obezřetnosti a dala bankám volnější ruku v rozhodování, koho úvěrovat. Dále podle něj rostla cena nemovitostí. Volných bytů a domů je ale stále velký nedostatek, čili cena nemá na výběr jinou alternativu, než stoupat vzhůru, dodal.



Za posledních 12 měsíců se podle Hypoindexu průměrná hypotéka zvýšila o 365.646 korun. A od listopadu 2016, kdy se usadila nad dvěma miliony korun, vzrostla již o více než 900.000 korun, tedy o více než 30 procent za čtyři roky.



Rostoucí ceny nemovitostí mají na objemu velkou váhu, doplnil hypoteční specialista Daniel Horňák. Rok 2021 nebude podle něj v tomto směru nijak odlišný. Stále zde budou omezení cestování, lidé se budou uchylovat k investicím do bezpečných přístavů, kterým nepochybně nemovitosti jsou, jejich ceny tak klesat v dohledné době nebudou, odhadl.



Trend rekordů letos pokračovat nebude, míní hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. S větší proočkovaností proti covid-19 se podle něj situace v ekonomice i v rodinách bude vracet do normálu. Tím pádem se zmírní i tlak na to, kam uložit peníze. "Neznamená to, že Češi by se začali odklánět od vlastnického bydlení. Ale nebude pokračovat tak hektický tlak na to, jak a kam investovat. Ceny bytů a nemovitostí už jsou tak vysoko, že koupit si byt jako investici a pronajmout ho, se už moc nevyplatí," uzavřel.

Prosinec: Průměrný úrok klesl na 1,96 %

V posledním měsíci loňského roku bylo poskytnuto 9951 hypoték, což je o 628 více než v listopadu a o 2877 více než v prosinci roku 2019. Větší počet hypoték sjednaly banky naposledy v říjnu 2018, kdy si pro hypotéku přišlo 10.590 zájemců.

S objemem hypoték 29,5 miliardy korun se prosinec stal druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Hypoindexu. Větší objem za jediný měsíc se bankám podařilo sjednat pouze v listopadu 2016, kdy se objem poskytnutých hypoték vyšplhal na 29,7 miliardy korun.

Průměrná hypotéka se v prosinci přiblížila hranici tří milionů korun. Pokles průměrné sazby ale přibrzdil. Zatímco v květnu a červnu loňského roku klesala průměrná sazba ještě o devět bazických bodů, v prosinci to bylo již pouze o dva bazické body.



Rostoucí průměrná hypotéka ukazuje, že růst cen nemovitostí zatím příliš nepolevil, a to i navzdory koronavirové krizi. Přestože průměrná úroková sazba hypoték podle Hypoindexu v prosinci ještě klesala, aktuální nabídkové sazby hypotečních úvěrů bank již téměř zamrzly. Pokles sazby v prosinci byl již jen kosmetický a byl způsoben oblibou kratších, levnějších fixací, doplnil Daniel Horňák.

Sazby klesly v prosinci nejspíš naposledy, uvedl Staňura z České bankovní asociace. Na trhu už jsou podle něj znát tendence opačné. Některé banky už dokonce v posledních týdnech šly se svými sazbami nahoru. "Sice málo a opatrně, aby nikoho nevyplašily, ale přesto. Bezpochyby k tomu v tomto roce přispěje i ČNB. Většina expertů se shoduje na tom, že centrální banka v tomto roce půjde se svou základní sazbou nahoru," poznamenal.

"Hypoteční trh akceleruje na čím dál větší rychlost a nezastavily ho ani vánoční svátky, ani stagnující úrokové sazby," upozornil ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich. Opět podle něj dramaticky vzrostla průměrná financovaná částka, meziročně o 400 000 Kč. A opět byl velký podíl úvěrů poskytnut na refinancování. To tvoří už třetinu nových objemů, tedy kolem deseti miliard. V loňském roce ve stejném období to bylo jen 3,5 miliardy, podotkl.

Téměř dvě třetiny Čechů podle průzkumu banky Creditas čekají, že za pět let budou sazby hypoték vyšší než dnes. Jen čtyři procenta z nich si myslí, že budou nižší. Kdyby si dnes Češi brali novou či refixovali stávající hypotéku, volili by delší fixace sazeb. Na 30 procent lidí by chtělo fixaci na deset a více let, téměř pětina by volila sedm až devět let.