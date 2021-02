Bayer má nejvyšší ztrátu v historii, prodělal 10,5 miliardy eur

Německý chemický a farmaceutický koncern vykázal za loňský rok ztrátu 10,5 miliardy eur (274 miliard Kč), což je nejvíce v historii podniku. Na vině byla především nutnost dát stranou peníze na urovnání glyfosátové aféry americké firmy , kterou převzal v roce 2018. Firma o tom informovala ve svém dnešním sdělení.



V roce 2019 byl v zisku 4,1 miliardy eur. Tržby za loňský rok klesly vinou výkyvů měnových kurzů téměř o pět procent na 41,4 miliardy eur (1,1 bilionu Kč).



Akcie firmy, které byly pod zvýšeným prodejním tlakem už před zveřejněním hospodářských výsledků, dnes pokračovaly v poklesu. Přispělo k tomu rovněž oznámení managementu, že na letošek počítá s podobným hospodářským výsledkem jako za loňský rok. Dividenda za rok 2020 klesne na dvě eura ze 2,80 eura o rok předtím. Dividendový výnos tak v současné době činí asi 3,6 procenta.



Bayer si od převzetí konkurenční společnosti Mosanto sliboval vyšší zisky. Vinou žalob na chemický přípravek Roundup, který Mosanto vyrábí a který podle některých tvrzení způsobuje rakovinu, se firma naopak dostala do červených čísel.



Začátkem tohoto měsíce se Bayeru podařilo urovnat rozhodující část sporu. Celkové odškodnění má firmu přijít zhruba na 11,6 miliardy dolarů. To je asi pětina částky, kterou za zaplatil.



Bayer se snaží zajistit si růstový potenciál do budoucna. Ve farmaceutické oblasti loni uzavřel 25 obchodů a spoluprací, napsala s odvoláním na šéfa koncernu Wernera Baumanna agentura DPA. Mimo jiné bude široce spolupracovat i s firmou Curevac, která vyrábí vakcínu proti covidu-19.