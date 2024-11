Bayeru klesl zisk o 26 procent, po zhoršení výhledu má akcie nejníže za 20 let

Německé agrochemické a farmaceutické společnosti ve třetím čtvrtletí klesl provozní zisk EBITDA bez zahrnutí jednorázových položek o 26 procent na 1,25 miliardy eur (31,6 miliardy Kč). Firma ve své dnešní výsledkové zprávě zároveň zhoršila výhled a varovala, že kvůli horší situaci na zemědělských trzích by zisk v příštím roce mohl dále klesat. Akcie podniku se vzápětí propadly na nejnižší hodnotu za 20 let.



Provozní zisk zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej odhadovali na 1,31 miliardy eur. Za celý letošní rok firma firma očekává tvorbu EBITDA v rozmezí 10,4 až 10,7 miliardy eur. Původně přitom čekala snížení na 10,7 až 11,3 miliardy eur z loňské hodnoty 11,7 miliardy eur. Finanční ředitel Wolfgang Nickl dodal, že příští rok čeká utlumený výhled hospodaření s pravděpodobným poklesem zisku. To by znamenalo nižší zisk už třetím rokem za sebou.



"Bayer, kdysi zářící německý gigant v oblasti farmaceutik a chemikálií, se nyní potácí na pokraji propasti," sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Obrovské problémy podle Lajska odstartovala akvizice společnosti , která se ukázala jako jedna z nejhorších v posledních letech. "Do této situace navíc vstupuje slabá německá ekonomika, která Bayeru rozhodně nepomáhá. Válka na Ukrajině výrazně zvedla ceny energií, což pro společnost, která se opírá o energeticky náročné výrobní procesy, představuje obrovský problém. Německo, kdysi považované za motor evropské ekonomiky, teď čelí recesi, což zvyšuje tlak na všechny podniky, včetně Bayeru," dodal.



Amerického výrobce osiv a pesticidů v roce 2018 koupil za 63 miliard USD (1,5 bilionu Kč). Sázka na silný růst zemědělských dodávek se ale nezdařila. Zadlužení a nákladné soudní spory v USA kvůli tvrzení, že přípravek na hubení plevele Roundup od firmy způsobuje rakovinu, jsou pro firmu zátěží.



Akcie Bayeru od uzavření dohody o převzetí Monsanta v roce 2018 klesly téměř o 80 procent. V roce 2015, před zahájením jednání o převzetí Monsanta, byl v jednu chvíli nejhodnotnější německou společností s tržní kapitalizací kolem 120 miliard eur. Nyní jeho tržní hodnota mírně přesahuje 20 miliard eur. Kolem 13:30 SEČ akcie odepisovaly zhruba 2,4 procenta a pohybovaly se blízko 20,40 eura.



Tržby skupiny ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 3,6 procenta na 9,97 miliardy eur. Vyšší tržby zaznamenala jen divize volně prodejných léků.