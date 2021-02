Erste loni klesl čistý zisk o 46,7 %, akcie ztrácejí

Rakouské bankovní skupině Group, která vlastní Českou spořitelnu, loni kvůli pandemii klesl čistý zisk o 46,7 procenta na 783 milionů eur. Banka si na případné nesplácené úvěry odložila rezervu 1,3 miliardy eur. Na valné hromadě přesto navrhne vyplatit za rok 2020 dividendu 50 centů na akcii a plánuje další euro na akcii jako případnou zvláštní dividendu, uvedla ve svém dnešním sdělení. Akcie společnosti zahájily dnešno obchodování více než 2% poklesem, který dopoledne prohlubují k -3 %. Index PX ve stejnou dobu ztrácel -0,66 %.



Provozní zisk Erste loni naopak zůstal stabilní. Meziročně se snížil jen o 1,3 procenta na 2,9 miliardy eur. Bance se podle jejího finančního ředitele Stefana Dörflera i v tak náročném roce dařilo na všech trzích. Má stále velmi dobrou kapitalizaci.



Objem klientských půjček se zvýšil o 3,6 procenta na 166,1 miliardy eur. Objem klientských vkladů stoupl o 9,9 procenta na 191,1 miliardy eur.



Čisté úrokové výnosy se meziročně zvýšily o 0,6 procenta na 4,8 miliardy eur, především díky Rakousku, ale i Rumunsku a Maďarsku. Kvůli nízkým úrokovým sazbám se naopak výrazně snížily v České republice.

Pokud jde o výsledky za samotné čtvrté čtvrtletí, tak čistý úrokový výnos (NII) v daném kvartálu dosáhl 1,19 miliardy EUR proti konsensu 1,19 miliardy. Čisté příjmy z poplatků a provizí dosáhly 529 mil. EUR proti konsensu 498 mil. EUR a čistý zisk ve 4Q dosáhl 146 milionů EUR proti konsensu 143 mil. EUR. Podíl pohledávek v selhání se se mírně zhoršil na 2,7 % proti 2,4 % v 3Q loňského roku. Ukazatele kvality aktiv ale zůstaly silné, konstatovali v ranním komentáři analytici Patrie, a vyhlídky na rok 2021 jsou v souladu s jejich očekáváními.

Jak se dařilo České spořitelně?



Dceřiné České spořitelně klesl loni neauditovaný konsolidovaný čistý zisk meziročně o 43,6 procenta na deset miliard korun. Provozní zisk se snížil o 6,7 procenta na 21 miliard. Na výsledky mělo podle banky vliv zvýšení rizikových nákladů související s nejistou ekonomickou situací kvůli pandemii covidu-19.



Čistý úrokový výnos, což je nejdůležitější složka provozních výnosů banky, se ve srovnání s rokem 2019 snížil loni o 3,8 procenta na 29,1 miliardy korun. Úrokový výnos podle ČS značně zasáhlo snižování úrokových sazeb a odklady splácení úvěrů, které loni zavedl stát kvůli koronavirové krizi. Pozitivní vliv na čisté úrokové výnosy měl podle banky nárůst klientských úvěrů a vkladů.

Bance stoupl objem klientských i podnikatelských úvěrů. Hrubý objem klientských úvěrů meziročně vzrostl o pět procent na 777 miliard korun. Úvěry pro domácnosti stouply o 6,9 procenta na 438,7 miliardy, a to hlavně díky hypotékám pro fyzické osoby, jejichž objem díky růstu o devět procent přesáhl 300 miliard. Objem úvěrů podnikatelským subjektům stoupl meziročně o 1,4 procenta na 260,7 miliardy, podle ČS hlavně kvůli nárůstu úvěrů malým a středním podnikům a veřejnému sektoru.



Vklady domácností se oproti roku 2019 zvýšily o 13,3 procenta na 804,4 miliardy korun. Vklady podniků narostly o 6,1 procenta na 232,9 miliardy, zatímco vklady veřejného sektoru klesly o 5,7 procenta na 66,6 miliardy.



Kromě úrokového výnosu klesl bance v roce 2020 i čistý výnos z poplatků a provizí, a to o 4,1 procenta na 8,2 miliardy korun. Snížil se také čistý zisk z obchodních operací o 28,6 procenta na 1,9 miliardy, což ale podle banky kompenzoval růst zisku z finančních aktiv a závazků, který dosáhl 598 milionů korun.



Celkový počet klientů skupiny ČS se k 31. prosinci 2020 dále držel přibližně na 4,5 milionu. ČS je podle počtu klientů největší bankou v Česku. Loni přibylo podle banky klientů využívajících digitální bankovnictví, a to zhruba o desetinu na 1,73 milionu. Počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 2,4 procenta na téměř tři miliony kusů. Bankomatů a tzv. platbomatů, které umožňují lidem třeba provádění plateb složenek, bylo ke konci roku 2020 celkem 1825 a jejich počet se meziročně výrazněji nezměnil.

Zdroje: ČTK, Erste, Patria.cz, Reuters