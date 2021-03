Smíšený úvod týdne na trzích v USA, dividendové akcie zpět v kurzu?

Úvod týdne na trzích v USA se opět příliš nevyvedl technolgiím (Apple -4,2 %, Alphabet -4 %, -1,8 %, -5,8 %, -7 %, -4,5 %, -1,5 %) - ty pokračovaly v poklesu i dnes a za poslední měsíc tak Nasdaq odepsal již více než 11 %. Je však nutné podotknout, že zkorigoval z úplných historických maxim, takže se stále nachází na velmi slušných úrovních. Jak dlouho bude tato korekce pokračovat? Osobně jsem názoru, že v delším horizontu se vyplatí postupně technologické tituly do portfolia nakupovat a využívat "slevy", ovšem nelze vyloučit, že korekce bude hlubší, proto bych se klonil ke strategii postupného budování pozic v čase a zároveň jištění pozic stop-loss příkazy.

Rozhodně však nelze povědět, že by byl dnešní den jen o propadech - například finanční sektor připsal více než 1,3 % růstu (Bank of America +0,5 %, +2,8 %, +3,3 %, +2,1 %). Důvodem je pravděpodobně růst výnosu dlouhých amerických dluhopisů, který bankám svědčí. Dařilo se i telekomunikacím (AT&T +1,3 %, T-Mobile US +1,9 %, +1,4 %) a dalším defenzivním, dividendovým sektorům, z čehož je patrný příklon k opatrnějším, hodnotovým akciím od těch spekulativních.