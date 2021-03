Wall Street končí týden nerozhodně

Americké akciové trhy na konec týdne hrály nerozhodně. Hodnotové akcie rostly, technologické- růstové o podobnou porci klesaly. Viníkem byly znovu výnosy na amerických bondech. Úrok desetiletého státního dluhopisu se dostal na 1,64 %, co je nejvýše od února loňského roku. Zatímco v minulých týdnech to to byl velký problém, dnes už to velké pozdvižení nepředstavovalo.

Sektorově se nejvíce dařilo utilitám, které rostly o 1,3 %. V závěsu se držel zpracovatelský průmysl 1,25 %. Nejhorší jsou se ztrátou 0,8 % oba technologické segmenty (komunikace a IT).

Zásadním makroekonomickým údajem dnešního dne byla spotřebitelská důvěra měřena Michiganskou univerzitou. Index překvapivě vyskočil na 83 bodů (oček. 78,5 b.).





Index Dow Jones Industrial Average rostl o necelé procento a závěrečnou hodnotou 32.777 se znovu přepisují historické záznamy. S&P 500 byl svou expozicí jak na růst tak i na hodnotu mezi mlýnskými kameny. SPX končí týden těsně nad včerejším závěrem na 3.943 bodech (+0,1 %). Technologický Nasdaq Composite zavírá v červených číslech. Značnou část svých ztrát ale zvládl umazat. Close je vyznačen na 13.319 (-0,6 %).



Měnový pár eurodolar ve slabší chvilce prohučel hluboko pod první denní rezistenci (R1 1,1939), ve středu pásma mezi tou druhou (R2 1,1890) se odrazil a mašíroval si to k dennímu pivotu (PP 1,1964). Ropa WTI mírně zlevnila, když barel cenovkou klesl o 0,6 % na 65,60 USD. Cena trojské unce zlata zásadně neposkočila ani jedním směrem. V období závěru akciových burz se spot obchodoval za 1.724 USD (+0,1 %).