Tencent. Další obr v hledáčku čínských regulátorů?

Zaměří se čínští regulátoři na dalšího z čínských gigantů? Už druhý den za sebou dnes padaly akcie společnosti Tencent. Výprodej ji stál zatím 62 miliard dolarů tržní hodnoty a hodnota jeho byznysu v online finančnictví je podle jednoho z názorů skoro smazaná.

Důvodem propadu jsou právě obavy, že impérium Ponyho Ma bude dalším, které se do hledáčku čínských regulátorů. Nejmenované zdroje tvrdí, že poté, co se zaměřili na finanční skupinu Ant Group z říše Alibaby, vnímají hlavní finanční regulátoři Tencent jako svůj další cíl vhodný ke zvýšenému dohledu.

Akcie Tencentu spadly dnes v Hongkongu i o více než 4 % po pátečním poklesu o 4,4 %. Od Tencentu se bude pravděpodobně vyžadovat, aby založil finanční holdingovou společnosti, jejíž součástí budou jeho bankopojišťovací a platební služby, tvrdí jeden ze zdrojů.

Vývoj akcií Tencent Holdings Ltd. za posledních 5 let do dneška:

Hodnota platebního a fintech byznysu Tencentu se pohybuje mezi 105 a 120 miliard USD, domnívají se analytici společnosti Bernstein. Z toho platební divize by mohla mít hodnotu mezi 70 a 80 miliardami USD a úvěrová, pojišťovací divize a divize správy majetku zbylých 35 až 40 miliard.

“Při nezměněných podmínkách lze podle nás tvrdit, že fintech byznys Tencentu je nyní oceňován skoro na nulu,” napsali analytici ve zprávě s poukazem na ztrátu akciového titulu na burze z minulého pátku.

Případné zakročení proti Tencentu by znamenalo značné vystupňování čínské kampaně proti neomezovanému růstu technologických gigantů. Premiér na nedávném kongresu Národního lidového shromáždění slíbil posílit dohled nad finančními technologiemi, skoncovat s monolity a zabránit “neregulované” expanzi kapitálu.

Regulatorní hrozba se nad Tencentem ale nevznáší pouze kvůli jeho fintech byznysu. Antimonopolní úřad v pátek jemu i dalším firmám vyměřil společnosti pokutu za to, že nepožádala o souhlas s dřívějšími investicemi a akvizicemi. Trh se podle některých názorů také obává, že komunistická vláda v Pekingu by mohla ještě vyostřit svůj postup proti online hraní.

”Ve výsledku ale uvažujeme o regulatorním riziku, kterému Tencent čelí, ve velmi odlišném světle, než je situace, před kterou stojí Alibaba,” uvedli podle Bloombergu ale také analytici společnosti Bernstein. Jednou věcí je podle nich slab veřejný profil nejvyššího managementu Tencentu, který je ale nápomocný pouze okrajově. Mnohem důležitější je podle analytiků to, že hlavní podnikatelské činnosti Tencentu si vůči konkurenci stojí velmi pevně a v byznysech, které jsou hlavními hnacími motory zisku, existuje relativně málo zjevných konkurentů.

Alibaba a její finanční dceřiná společnost Ant Group jsou v hledáčku pekingských úřadů od konce loňského roku, kdy její zakladatel Jack Ma ve svém projevu ostře kritizoval čínský regulační systém. Regulátoři již výrazně zakročili proti Ant, kterou považují za riziko pro finanční systém, a přinutili firmu podniknout změny, které vážně ohrožují její další výhled. Zacházení s firmou Alibaba zatím bylo mírnější. Podle zdrojů, na které se minulý týden odvolal americký list The Wall Street Journal, ale čínský úřad pro hospodářskou soutěž zvažuje rekordní pokutu kvůli jeho monopolnímu chování. Pokuta by prý mohla překročit 975 milionů USD.

Zdroje stejného amerického listu nejnověji tvrdí, že Čína požádá Alibabu, aby upálila svoje aktivity v médiích. Nelíbí se jí prý, jaký vliv mohou mít mediální aktivity tohoto čínského gigantu na veřejné mínění v zemi. Do portfolia Alibaby, se sídlem ve městě Chang-čou nedaleko Šanghaje, patří mimo jiné sociální síť Weibo, čínská obdoba twitteru, či list South China Morning Post.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, The Wall Street Journal, Reuters

Foto: Tencent