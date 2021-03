Čína zvažuje rekordní pokutu pro Alibabu za údajné monopolní chování, píše WSJ

Čínský úřad pro hospodářskou soutěž zvažuje rekordní pokutu pro internetový obchod Alibaba Group Holding Ltd. kvůli jeho monopolnímu chování. Uvedl to The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Pokuta by mohla překročit 975 milionů USD (21,3 miliardy Kč), tedy dosavadní rekordní pokutu, kterou v roce 2015 zaplatila americká firma Qualcom za své monopolní chování. Regulátoři také zvažují, zda by čínský gigant neměl prodat část svého majetku, který nesouvisí s jeho hlavním podnikáním, tedy internetovým obchodem.

Společnost Alibaba a její finanční dceřiná společnost Ant Group jsou v hledáčku pekingských úřadů od konce loňského roku, kdy její zakladatel Jack Ma ve svém projevu ostře kritizoval čínský regulační systém. Regulátoři již výrazně zakročili proti Ant, kterou považují za riziko pro finanční systém, a přinutili firmu podniknout změny, které vážně ohrožují její další výhled. Zacházení s firmou Alibaba zatím bylo mírnější. Podle zdrojů nechtějí regulátoři zničit technologický gigant, který je oblíbený u čínských domácností i globálních investorů, pokud se distancuje od svého zakladatele a více se spojí s komunistickou stranou.



WSJ upozornil, že žádné z uvažovaných opatření, i když bude bolestivé, by neochromilo společnost, jejíž podnikání zahrnuje internetový obchod, zábavu, média a cloudové služby. Na rozdíl od firmy Ant je také společnost Alibaba považována za pýchu Číny a výkladní skříň technologických inovací. Nákupy přes platformy firmy loni uskutečnilo 780 milionů čínských spotřebitelů, tedy polovina populace. Čistý zisk pak v minulém fiskálním roce činil více než 20 miliard USD, takže pokuta by firmu příliš nezasáhla a mohla by fungovat dál.



Podle některých manažerů firmy Alibaba by dokonce i obrovská pokuta byla zatím pro firmu, která bojuje s regulační nejistotou a klesající morálkou zaměstnanců, úlevou. Akcie Alibaby, se kterými se obchoduje v New Yorku a Hongkongu, od útoku regulátorů proti impériu Jacka Maa koncem loňského roku ztratily zhruba čtvrtinu své hodnoty.