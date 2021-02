Ant a čínské banky utahují své půjčky spotřebitelům

Ant Group a nejméně tucet bank omezují svou dlouholetou spolupráci na platformách pro spotřebitelské půjčky, které podporují výdaje nejméně 500 milionů lidí v celé Číně. Regulační orgány v posledních měsících naznačily svůj záměr osekat online půjčky, což přimělo banky i samotnou Ant, aby o zastropování půjček diskutovaly, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Dnes také agentura Reuters informovala, že Ant Group chce divestovat operace úvěrových dat svých klientů, což by jí mělo pomoci oživit zrušené IPO do 2 let. Upřesnila ale, že plány na divestici nejsou finální a mohou se změnit.

Banky v provincii Če-ťiang dostaly pokyn, aby snížily svou expozici vůči Ant prostřednictvím společných půjček na jejích platformách Jiebei a Huabei, doplnili tito lidé. Některé banky v Šanghaji už ustanovily harmonogram postupného snižování společných nabídek a alespoň jedna banka z Šan-tungu s touto firmou zcela pozastavila vazby, řekli.

Tyto kroky proběhly v době, kdy Ant zároveň jednala s čínskými úřady o plánu restrukturalizace. Agentura Bloomberg ve středu informovala, že Ant souhlasila, že se stane finanční holdingovou společností, čímž bude podléhat kapitálovým požadavkům podobným těm pro banky. Ant toto odmítla komentovat a ani čínská regulační komise pro bankovnictví a pojišťovnictví neodpověděla na žádost o komentář.

Spotřebitelský úvěr má zásadní význam pro podporu růstu v digitálním finančním podnikání Ant. V první polovině roku 2020 přispěly příjmům firmy 63 % předtím, než úřady vypustily záplavu pravidel omezujících vzkvétající odvětví finančních technologií v této zemi. Regulační orgány také chtějí zabránit tomu, aby se kterákoli firma stala příliš dominantní.

Regulační orgány v listopadu zvrátily počáteční veřejnou nabídku Ant Group za 35 miliard dolarů, což ohromilo investory od Šanghaje až po New Yorku. V úterním konferenčním hovoru s investory uvedl generální ředitel společnosti Alibaba Group Daniel Čang, že tu je „značná nejistota“ ohledně byznysu Ant a že je obtížné posoudit dopad nových předpisů. Alibaba vlastní třetinu Ant a obě tyto firmy založil miliardář Jack Ma.

Jednou z největších ran pro Ant byl návrh uvalit další kapitálové požadavky na mikrobanky a požadovat, aby fintech platformy poskytovaly alespoň 30 % financování půjček, které společně s bankami nabízí. Před tímto návrhem zůstávala v rozvaze Antu pouze asi 2 % z půjček za více než 1,7 bilionu juanů, přičemž převážná část financování pocházela od asi 100 bankovních partnerů.

Zvyšující se spotřebitelský dluh, zejména ten, který fintech platformy nabízejí mimo regulační rámec, znervózňuje úřady usilující o udržení národního ekonomického růstu. Podle Mezinárodního měnového fondu nashromáždily čínské domácnosti za poslední desetiletí dluhy rychleji než dlužníci v jakékoli jiné významné ekonomice. Kuo Wu-pching, vedoucí ochrany spotřebitele u bankovního regulátora, uvedl, že snadný přístup k online úvěrům způsobil, že se mnoho mladých lidí a lidí s nízkými příjmy zadlužilo.

Omezení společných půjček s bankami může podle nových pravidel zmírnit kapitálový deficit Ant. Podle listopadového odhadu Francisa Chana, hlavního analytika Bloomberg Intelligence v Hongkongu, musí Ant vložit nový kapitál ve výši nejméně 70 miliard juanů, aby jen jeho úvěrové podnikání vyhovovalo nařízení.

Liang Tchao, místopředseda čínské bankovní a pojišťovací regulační komise, minulý měsíc poznamenal, že nedávná opatření nebyla zaměřena na žádnou konkrétní společnost a že je někteří v tomto odvětví přijali dobře. Některé společnosti mají „relativně pozitivní přístup“ k novým požadavkům a dosáhly „počátečních efektů“ ve svém „nápravném“ úsilí, komentoval.

Banky a pojišťovny by měly i nadále normálně spolupracovat s internetovými platformami v souladu se zákony a předpisy a některé banky, které se stáhly zpět, by měly své chování napravit, doplnil Liang bez bližšího upřesnění. Přesto místní bankovní regulační orgány v provinciích, včetně Če-ťiangu a Chu-nanu naléhají na banky, které se při náboru klientů a růstu úvěrů výrazně spoléhaly na Ant, aby se tomu vyhnuly, dodali lidé.

"I když by restrukturalizace přivedla Ant o krok blíže k opětovnému zahájení jejího IPO, všechny její divize čelí dalším omezením kapitálu, pákového efektu a cen produktů, což ohrožuje růst," uvedl Čchan, který odhaduje, že valuace Ant by mohla klesnout pod 108 miliard USD z 280 USD před jejím neúspěšným IPO.

Zdroj: Bloomberg