Čínská Ant se změní na holding, bude podléhat regulaci jako banky

Čínská finančně technologická skupina Ant Group a čínští regulátoři se dohodli na restrukturalizaci tohoto podniku. Ten se změní na finanční holdingovou společnost, a bude tak podléhat podobným kapitálovým požadavkům jako banky. Uvedla to dnes agentura Bloomberg. Pod holdingem mají skončit všechny divize Ant, včetně technologie blockchainu a služby doručování jídla, uvedly zdroje agentury. Společnost Ant a čínská centrální banka věc zatím nekomentovaly.



Ant spadá pod internetového prodejce Alibaba Group. Loni v listopadu čínští regulátoři na poslední chvíli zrušili plánovaný vstup firmy Ant na burzy v Šanghaji a Hongkongu, měla to přitom být největší primární emise akcií (IPO) na světě. Skupina se chystala nabídnout akcie za 37 miliard dolarů (přes 798 miliard Kč).



Média spojují postup čínské vlády proti Ant Group a její mateřské společnosti Alibaba s kritikou čínských regulačních úřadů, s níž zakladatel Alibaby Jack Ma loni vystoupil v Šanghaji. V širším kontextu ztrácí Peking trpělivost s přílišným vlivem technologických gigantů, jako je Alibaba, Ant či Tencent, připomněla zahraniční korespondentka televize CNN Selina Wangová.



Běžný Číňan se bez služeb těchto firem v každodenním životě neobejde. Jsou nezbytné mimo jiné pro komunikaci, nákupy na internetu, investice na akciovém trhu či pro uzavření pojištění. Tyto firmy jsou ale čím dál více vnímány jako ohrožení ekonomické a politické stability země. Čínské regulační úřady od rázného kroku proti společnosti Ant varují širší technologické odvětví před přísnějšími pravidly.



Agentura Bloomberg s odvoláním na jeden zdroj také uvedla, že Ant nadále hledá možnosti vstupu na burzu. Není ale jasné, jak dlouho by úřadům schválení primární nabídky akcií trvalo vzhledem k tomu, že holdingové zastřešení bude čerstvé. Guvernér čínské centrální banky Kang I minulý týden naznačil, že vstup na burzu zůstává pro společnost Ant otevřený.



Skupina Ant Group je největším čínským zprostředkovatelem plateb; měsíčně její služby digitálních plateb Alipay využije na 730 milionů lidí. Jiná divize firmy se zabývá úvěry - pobírá poplatky za to, že propojuje potenciální zákazníky s poskytovateli půjček.

Logo: Ant Group