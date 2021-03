Arma 3 a Day Z pomohly k růstu zisku herního studia Bohemia Interactive o více než dvě pětiny

Největší české herní studio Bohemia Interactive loni zvýšilo zisk o 43 procent na 608 milionů korun. Tržby stouply o desetinu na 1,1 miliardy Kč. Prodeji vévodily zejména tituly Arma 3 a DayZ, oznámila fFirma v tiskové zprávě.



Navzdory tomu, že od vydání Arma 3 uběhlo již sedm let, hra je pro fanoušky stále zajímavá díky stálé podpoře vývojářů a komunit a dodatečným obsahovým balíčkům. Kvarteto současných herních titulů od Bohemia Interactive doplňují free-to-play konzolová exkluzivita Vigor a kreativní platforma Ylands určená zejména pro mladší.



"Celosvětové prodeje her loni pozitivně ovlivnila epidemie covid, nicméně silný rok 2020 jsme očekávali už před jejím propuknutím. V rámci dlouhodobé strategie jsme vloni počítali s rozšiřováním našich herních titulů na konzole a mobilní platformy a s tím spojeným přílivem nových hráčů," uvedl finanční ředitel Slavomír Pavlíček. Podle dřívějších informací firma loni prodala 5,7 milionu kopií her.



Letos firma očekává mírně lepší výsledky než loni. Hodlá dále posilovat na konzolách, ale rozvíjet se chce i geograficky. To byl také jeden z důvodů, proč se minulý měsíc spojila se strategickým partnerem Tencent z Číny.



Bohemia Interactive je největší herní studio v ČR, založené bylo v roce 1999. Jeho portfolio tvoří série vojenských simulací Arma pro PC, on-line survival DayZ pro PC a konzole, kreativní platforma Ylands pro PC a mobilní zařízení a free to play akce Vigor pro Xbox One, Playstation a Nintendo Switch.