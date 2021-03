ČEZ v Temelíně investuje 2,5 miliardy Kč, o třetinu víc než loni

letos v Temelíně investuje 2,5 miliardy korun, asi o třetinu víc než loni. Posílí bezpečnost, zefektivní výrobu. Temelín vymění i separátory I. bloku, které z páry procházející turbínou odstraňují vlhkost a pak ji přihřívají. chystá 198 investičních akcí, většinu na dvě dvouměsíční plánované odstávky, kdy vymění palivo: I. blok odstaví tento pátek, II. blok začátkem července. Novinářům to dnes řekli členové vedení elektrárny.



Temelín letos investuje víc než loni, protože naplánoval větší rozsah akcí. Dlouhodobý průměr ročních investic je miliarda, řekl ČTK ředitel elektrárny Jan Kruml. chce letos v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany vyrobit přes 30 terawatthodin (TWh) elektřiny, řekl člen představenstva Bohdan Zronek. Loni obě elektrárny vyrobily 30,05 TWh. Do obou letos investuje asi 4,5 miliardy Kč.



Temelín dá stovky milionů do věcí spjatých s životním prostředím. Nejvýznamnější bude výměna separátorů na prvním bloku při jarní odstávce. Loni vyměnili energetici separátory na druhém bloku, ročně se tak ušetří téměř 30.000 tun oxidu uhličitého. "Od spuštění Temelína v roce 2000 jsme zvýšili jeho výkon o více než 200 megawattů elektrických, což odpovídá velkému uhelnému bloku a roční úspoře kolem milionu tun oxidu uhličitého," uvedl Zronek.



Energetici také dál zlepší provoz turbíny, jejíž spolehlivost by měla v budoucnu stoupnout z loňských 98,5 procenta na víc než 99 procent. Pomoci by měl takzvaný hltič vibrací na turbínách obou bloků.



Řada investic se týká bezpečnosti. Energetici modernizují systém, který měří stabilitu ochranných budov kolem obou reaktorů. Vymění 248 teplotních a optických čidel. "Nová čidla budou přesnější. Moderní bude i způsob měření, který funguje na principu šíření světla v optickém vláknu. Tato technologie se používá především v IT k přenosu dat, nově se začíná využívat i u čidel ve stavebnictví," uvedl Kruml.



Energetici také posílí požární ochranu strojovny. Zmodernizují i elektrickou požární signalizaci, měnit se bude i 40 kilometrů kabelů.



Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh), letos od začátku roku 4,3 TWh. Od začátku provozu investoval do modernizace Temelína 22,5 miliardy korun.