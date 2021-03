Po negativním úvodu zlepšení. Obavy z uzávěr tlumí dobrá data

Během letošního roku jsme si zvykli na to, že dluhopisový trh umí určovat směr toho akciového, přičemž korelace na cenách je pozitivní. Včera to ale vypadalo spíše na klasický risk-off, tedy prodeje (rizikových) akcií či komodit a přesun do (bezpečnějších) dluhopisů a dolaru.

Článek se odemkne 24.03.2021 12:09