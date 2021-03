Rozbřesk: ČNB zřejmě na čas odloží své jestřábí záměry

Hlavní tuzemskou událostí dnešního dne bude nepochybně zasedání bankovní rady ČNB. Sice se nedá předpokládat, že by ČNB dnes sáhla na úrokové sazby, nicméně něco málo by mohli centrální bankéři naznačit ohledně svých dalších záměrů. Stále totiž platí prognóza, podle které by už ve druhém čtvrtletí měla ČNB začít zvyšovat úrokové sazby a jen v letošním roce tak učinit celkem třikrát. S ohledem na pandemickou situaci i nerovnoměrný vývoj ekonomiky je pravděpodobné, že tento ambiciózní „plán“ nevyjde, a to zřejmě i navzdory prozatím vyšší než očekávané inflaci.



Bankovní rada by se dnes mohla ještě více vymezit vůči hlavnímu scénáři prognózy a třeba se i přiklonit se k tomu pandemickému, protože v prognóze předpokládaná podoba a délka lockdownu se prostě nenaplnila. Podle základního výhledu měla míra restrikce v ČR reprezentovaná Stringency indexem už od začátku února postupně klesat a nyní by se měla nacházet někde blízko šedesáti bodů. Na místo toho jsme byli ještě v polovině března nad osmdesátkou, a tak rozvolňování předpokládané v ČNB zůstává zatím v nedohlednu. Jestli se totiž něco začne brzy uvolňovat, tak to bude spíše pohyb obyvatelstva než třeba restrikce v obchodech a dalších službách. Realita proto zaostává za předpoklady hlavního scénáře a zvyšuje pravděpodobnost scénáře pandemického, který start zvyšování sazeb odsouvá o zhruba půl roku, jak to vyplývá z grafů ČNB. Když k tomu připočteme, že do utahování měnové politiky se nehrnou ani významné zahraniční centrální banky, kde se pandemická situace zlepšuje o poznání více a vakcinace obyvatel probíhá rychleji, není opravdu se zvyšováním sazeb kam pospíchat. Zvlášť když zde nehrozí v podstatě žádné významné „škody“ z prodlení odkladu růstu sazeb.



Dnešní rozhodování centrální banky bude nepochybně velmi snadné, avšak o to svízelnější bude vyjasnit další záměry ČNB v době, kdy jsou k dispozici s výjimkou inflace a trhu práce pouze lednová tvrdá data z ekonomiky. Něco málo o blízké minulosti by nejenom centrálním bankéřům mohly pomoci i dnešní předběžné indexy nákupních manažerů v eurozóně, které napoví, jak si vedly firmy v březnu a jaká jsou jejich očekávání či zakázky pro nejbližší měsíce. Mohou totiž leccos napovědět i o kondici tuzemského průmyslu, na který se v první polovině letošního roku tolik spoléhá.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v průběhu včerejšího dopoledne pozvolna oslabovala a dostala se až za hranici 26,20 EUR/CZK. Dnes budou finanční trhy čekat na výsledky druhého letošního zasedání bankovní rady ČNB. Nečeká se sice žádná změna sazeb, ale rétorika centrálních bankéřů by měla napovědět, jak vážně to myslí se zvyšováním sazeb předpokládaném v dosud platné prognóze. Nakolik budou dál hovořit o potřebě normalizace úrokových podmínek, a především pak načasování takového kroku. To sice bude více zřejmé až po květnovém zasedání, na kterém bude k dispozici prognóza, nicméně o něco konkrétnější postoj by nepochybně trhy uvítaly už nyní.



Zahraniční forex

Akciová korekce přináší korekci výnosů americký dluhopisů, což se však nijak zatím neprojevilo na síle dolaru. Naopak, rostoucí averze k riziku tlačí eurodolar níže. Euru navíc ubližuje i nadále pomalé očkování, které dohnalo Německo k prodloužení lockdownu až do 18. dubna.



Tím spíše bude eurodolarový trh sledovat dnes po ránu zveřejněné výsledky indexů podnikatelských nálad v eurozóně (PMI). Ty právě mohou být opět negativně ovlivněny znovu zavedením lockdownů v západní Evropě.



Včerejší zasedání MNB přineslo nejen novou kvartální inflační prognózu, ale také zajímavé změny v komentáři k rozhodnutí bankovní rady. Ačkoliv MNB uznává, že třetí pandemická vlna způsobí propad maďarského HDP v první čtvrtletí a zpomalí jádrovou inflaci, tak varuje před (proinflačním) dopadem výprodejů v emerging markets (viz TRY či PLN). MNB na závěr komentáře s lehce jestřábím podtextem uvádí, že bude sledovat pro-inflační rizika a je připravena použít svoje instrumenty (aby je potlačila).



Ropa a zlato

K nezastavení byla ropa WTI. Cena barelu komodity včera propadla o 6,6 % na 57,50 USD. Červené barvě se neubránilo ani zlato. Cena trojské unce zlevnila o 6 desetin procenta na 1.727 USD.



Akcie

Index Dow Jones Industrial Average včera propadl o 9 desetin procenta na 32.423 bodů. Širší S&P 500 zaznamenal pokles o desetinu procenta menší a seanci zakončil na 3.910 bodech. SPX se nad pondělním závěrem (nebo těsně od něj) pohyboval značnou část dne. Technologický Nasdaq Composite padal nejvíce z výše zmíněných. Finální hodnota na 13.227 bodech (-1,1 %) je další close pod 50 DMA.