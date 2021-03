Robinhood chystá vstup na burzu, podal předběžnou žádost

Americká makléřská společnost Robinhood Markets chystá vstup na burzu a už předběžně podala žádost o primární veřejnou nabídku (IPO) akcií. Uvedla to na svém blogu. Robinhood proslul jako firma, která láká zákazníky na možnost obchodovat na burze bez poplatků, díky čemuž ho mají v oblibě zejména mladí začínající investoři. Převážně negativně se o společnosti ale psalo v souvislosti s nedávnými turbulencemi na americkém akciovém trhu.



K termínu ani objemu chystané nabídky akcií se Robinhood v důvěrných dokumentech určených Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) nevyjádřil. Agentura Reuters už v prosinci informovala, že firmě bude s uvedením na burzu pomáhat banka .



Společnost Robinhood založili v roce 2013 spolubydlící ze Stanfordovy univerzity Vladimir Tenev a Baiju Bhatt. Firma uživatelům umožňuje obchodovat bez provize s akciemi, fondy obchodovanými na burze (ETF), opcemi a s kryptoměnami. Její popularita prudce vzrostla v době pandemie, kdy se mladí lidé, zavření doma, rozhodli trávit čas u obchodní aplikace firmy a snažit se vydělat peníze.



Kritice vlastních uživatelů Robinhood čelil poté, co byl nucen letos pozastavit obchodování s některými akciemi v reakci na šílenství, které vyvolali uživatelé sociální sítě Reddit. Ti se domlouvali na obchodování vybraných akcií a v některých případech připravili o velké peníze velké hedgeové fondy, které spekulovaly na pokles cen. Objevily se také hlasy, že firma s hedgeovými fondy spolupracuje, což Robinhood odmítl.



V poslední době se o Robinhoodu negativně vyjádřil například investor Charlie Munger, který jeho obchodní model, v němž vydělává na předávání dat o transakcích velkým firmám z Wall Street, označil za nečestný. Robinhood podle něj právě proto zákazníky povzbuzuje k co nejvíce obchodům a k riziku. Firma nad Mungerovými slovy vyjádřila zklamání a označila je za elitářské. Munger je spolupracovníkem investora Warrena Buffetta.



Robinhood podle zdrojů Reuters uvažoval před několika týdny o přímém vstupu na burzu. V takovém případě společnost neprodává žádné akcie před oficiálním vstupem na trh, jako je tomu při IPO.