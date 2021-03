Německo propojilo technologii blockchainu s eurem

Německé úřady vyvinuly technologii, která propojí blockchain s eurem. Investoři budou moci nakupovat a prodávat cenné papíry na blockchainu a měnit je za peníze centrální banky. Podle agentury Reuters se tak podařilo překlenout propast mezi dvěma světy, které se zdály neslučitelné. Německá centrální banka uvádí, že se technologie bude dát rozšířit na celou eurozónu ještě dříve, než Evropská centrální banka (ECB) spustí digitální euro.



S využitím technologie distribuované účetní knihy (DLT) experimentují soukromé firmy i veřejné instituce na celém světě. V Německu na projektu spolupracovala centrální banka s největším německým finančním ústavem a s německou vládní dluhovou agenturou. DLT je známá hlavně díky blockchainu, což je šifrovaná decentralizovaná databáze používaná často jako účetní kniha kryptoměn, jako je bitcoin.



Centrální banka uvedla, že těm, kteří prodávají cenné papíry na blockchainu, jejich řešení jako první umožní dostávat výplaty výnosů na účet v centrální bance. Díky tomuto přemostění blockchainové technologie a konvenčních platebních systémů není potřeba, aby centrální banka vytvářela vlastní digitální měnu.



Projektem digitálního eura se zabývá ECB, v příštích pěti letech by jím chtěla doplnit hotovost. Technicky má být digitální euro podobné bitcoinu, ale na rozdíl od něj bude pod dohledem centrální banky.



Bundesbank, jak zní název německé centrální banky, se ale k digitálnímu euru stavěla skepticky. Podle jejího názoru by mohlo destabilizovat bankovní sektor tím, že by v době krize vyvedlo z komerčních bank vklady. V Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, navíc stále převažují platby v hotovosti.