Reuters: Pojďme si povídat o dluhopisech. Pět otázek pro ECB

Dnešnímu zasedání ECB bude dominovat jedno téma: Co s rostoucími výnosy státních dluhopisů, které by mohly hatit snahy postavit na nohy ekonomiku eurozóny, pokud se jimi nebude nikdo zabývat.

Výnosy německých desetiletých dluhopisů stouply v únoru o 26 bazických bodů. Byl to největší měsíční nárůst za poslední tři roky. Podobné posuny byly vidět napříč eurozónou a prezidentka ECB Christine Lagardeová, hlavní ekonom Philip Lane i další centrální bankéři centrální banky eurozóny dávali najevo svůj nesoulad.

Na pořadu dne je podle agentury Reuters pět otázek:



1. Co bude ECB dělat, aby rostoucí výnosy zvládla?

ECB by neměla váhat se zvýšením objemů nákupů dluhopisů a použít svůj pandemický program nouzových nákupů dluhopisů (PEPP) v plné síle, pokud to bude potřeba, řekl člen Rady guvernérů Fabio Panetta.

Ekonomové souhlasí, ale tvůrci měnové politiky zajedno nejsou.Ladem leží skoro jeden bilion eur v tomto programu, který má k dispozici úhrnem 1,85 bilionu. Nakupování bondů v poslední době zpomalilo, možná I kvůli technickým faktorům. Vyšší výpůjční náklady vlád, které by se mohly přenést i na firmy a spotřebitele, ale dělají ECB starosti.

“Uvědomuje si ECB plně tato rizika?” ptá se globální šéf pro makro v ING Research Carsten Brzeski. “A pokud ano, jsou ochotni být přesnější v tom, co jsou ochotni udělat – zakročí s rozvinutějšími nákupy PEPP?”





2. Co přesně ECB sleduje, aby vyhodnotila finanční podmínky?



Lagardeová bude dnes pod tlakem, aby to vyjasnila. Sama již vyjádřila znepokojení z rostoucích nominálních výnosů. Poznámky jiných činitelů a zápis z nejnovějších zasedání ECB kladou důraz na reálnou, čili o inflaci očištěnou složku výnosů jako klíčový determinant finančních podmínek.

Stouply letos oba typy, ale reálné výnosy méně. Hlavní ekonom ECB Lane se zatím soustředí na křivku výnosů státních dluhopisů vážnou podle HDP a na křivku OIS.

Kdyby trhy věděly, co je doopravdy klíčem, měly by jasnější představu, kde má ECB práh bolesti.





3. Kam se ECB domnívá, že inflace letos stoupne?



Zrychlující inflace, která by v příštích měsících mohla překonat skoro 2% inflační cíl, znamená, že ECB asi zvýší svůj odhad letošní inflace.



Lagardeová by mohla zdůrazňovat, že nejnovější zvýšení spotřebitelských cen pohánějí jednorázové faktory a ceny by mohly opět spadnout. Názory centrálních bankéřů se ale opět různí. Šéf německé Bundesbanky Jens Weidmann se domnívá, že pokud inflace zrychlí, bude ECB muset “v souladu s tím jednat”.



“Postoje k inflaci jsou různorodější – pracovníci ECB a Lane se domnívají, že inflace je potlačená. Jestřábi si to ale nemyslí a Weidmann nedávno poukazoval na to, že německá inflace letos pravděpodobně prorazí 3 %,” upozornil Jacob Nell, šéf oddělení evropské ekonomiky v .





4. Co poví ECB k ekonomické prognóze?



Ekonomové očekávají, že výhled pro střednědobý horizont zůstane obecně beze změn, a zotavení předpokládají ve druhé polovině letošního roku.



Lagardeová může nicméně poukázat na krátkodobá rizika směrem dolů. Země platící eurem se pořád potýkají s koronavirovou pandemií a lockdowny. Ekonomika bloku téměř určitě prochází recesí s dvojitým dnem. Naděje na další distribuci vakcín ale pohánějí optimismus na tříleté maximum.





5. Ulevilo se ECB, že se italským premiérem stal Mario Draghi?

Předchůdce současné prezidentky ECB se stal italským ministerským předsedou, Lagardeová se ale k italské politice pravděpodobně vyjadřovat nebude. Pokles italských výpůjčních nákladů při Draghiho jmenování je ovšem dobrou zprávou a zmenšuje tlak na ECB.



Rozdíl mezi výnosy italských a německých desetiletých dluhopisů se v únoru zúžil na nejmenší hodnoty od roku 2015 a nedávné turbulence na dluhopisových trzích zase tolik nebolely. Respektovaný italský politik Draghi slíbil dalekosáhlé reformy na zotavení italské ekonomiky a jeho silně proevropský postoj se vnímá kladně.pro Itálii i pro projekt eura.