Jak změřit inflaci během pandemie?

Finanční trhy jsou posedlé tím, kam směřuje inflace, a statistici se snaží přijít na to, na jaké je hladině. Právě jejich úkolem je teď určovat míru inflace a nyní čelí dvěma zásadním problémům.

Zaprvé měřítka, jako je index spotřebitelských cen (CPI), jsou založena na „koši“ věcí, za které Američané v minulosti obvykle utráceli. Jenže ty jsou značně odlišně od toho, co lidé kupují během pandemie.

Zadruhé, standardním způsobem sestavování čísel inflace je návštěva obchodů a sledování jejich cen. To během lockdownu není možné, takže v datech zůstávají díry. Velká část nákupů se přesunula online, kde lze ceny přizpůsobit jednotlivým nakupujícím na míru a umožnit rychlé změny. To ještě více jejich měření ztěžuje.

Nejde jen o technické problémy. Příjmy téměř 80 milionů Američanů od příjemců sociální podpory a potravinových lístků až po pracovníky v kolektivních mzdových smlouvách jsou vázány nějakým způsobem právě na index spotřebitelských cen. Když ale CPI nedokáže zachytit změny v životních nákladech, mohou být jejich rozpočty utaženější. (Fed používá jinou míru inflace založenou na aktuálnějších vzorcích výdajů, takže jeho rozhodnutí o úrokových sazbách jsou méně ovlivněna problémem měření.)





Co dát do košíku?

Problém s košíkem představuje pro inflační techniky okamžitý problém. "Váhy indexu CPI byly s příchodem pandemie okamžitě zastaralé," uvedl v listopadové prezentaci Marshall Reinsdorf, ekonom statistického oddělení Mezinárodního měnového fondu. Například stravování v restauracích představuje 6,3 % amerického koše, ale podle Reinsdorfových odhadů se tato míra výdajových návyků během pandemie snížila téměř o polovinu. Američané mezitím více utráceli za jídlo v obchodech s potravinami, kde ceny loni rostly.

Ekonom Alberto Cavallo, který vyučuje na Harvard Business School, vytvořil americké měřítko inflace pro éru během Covid-19 pomocí koše založeného na transakcích kreditních karet. To odráží, co Američané skutečně nakupují a důsledně vykazuje vyšší hodnoty než oficiální CPI. A minulý měsíc poprvé od začátku pandemie dosáhlo 2 %.

Za normálních okolností by statistický úřad BLS, který sestavuje čísla celkové inflace v USA, začátkem roku aktualizoval svůj koš pro spotřebitelskou inflaci tak, aby lépe odrážel vzorce spotřeby v roce 2020. To by ale mohlo vytvořit nové problémy tím, že by se zavedly netypické výdajové návyky i pro budoucí měření inflace.

Tento úřad proto zvažuje úpravu svých obvyklých postupů, uvedl e-mailem ekonom BLS Jonathan Church. Mezi alternativy patří předstírat, že se rok 2020 nikdy nestal, a držet se údajů z předchozích let, nebo upravit čísla z doby Covidu na základě sekundárních zdrojů, říká Randal Verbrugge, hlavní ekonom Clevelandského Fedu. Ať tak či onak, stále je tu riziko zavedení dalších chybných čísel.

Podobným problémům čelí i ostatní. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má zveřejnit několik rad pro své členské státy.

Dočasně nedostupné

Druhý problém se točí kolem sběru dat. BLS zaměstnává přibližně 400 výzkumníků, kteří shromažďují informace o cenách prostřednictvím dvou hlavních průzkumů: jeden je zaměřen na podniky, které prodávají zboží a služby, a druhý se ptá pronajímatelů a nájemců na platby nájemného.



Před pandemií bylo více než 70 % údajů v prvním průzkumu a přibližně 40 % v druhém shromážděno na základě osobních návštěv. Ale minulý měsíc bylo 84 % cenových údajů shromážděno online, zbytek z telefonních průzkumů a průzkum ohledně nájemného byl prováděn výhradně telefonicky.

"Tyto faktory vedly ke zvýšení počtu cen považovaných za dočasně nedostupné a odhadované," uvedl úřad ve své poslední zprávě o CPI. "Mnoho indexů je založeno na menším množství shromážděných cen než obvykle." Ceny arašídového másla, citronů a brokolice zůstaly v národních číslech za únor prázdné. A data o cenách nových automobilů v Detroitu byla považována za „nedostatečná pro zveřejnění“.

Online problém

I když by se cenoví inspektoři měli už brzy vrátit do obchodů, spotřebitelé se tam vrátit nemusí. Posun k elektronickému obchodování se během pandemie zrychlil. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 představoval 19 % hlavních maloobchodních tržeb v USA, což je o téměř 4 procentní body více než v předchozím roce.

Počítá se s tím, že konkurence mezi online a tradičními maloobchodníky vyústí v tlak na snižování inflace. Cavallo však tvrdí, že jeho index online cen od listopadu naopak rychle roste, což je posun, který se v indexu CPI neprojevil.

Navíc jsou tu širší problémy s měřením, protože online prodejci mohou snadno přizpůsobit ceny pro jednotlivé kupující a upravovat je tisíckrát denně pomocí algoritmů. "Pro statistickou agenturu to představuje problém," říká Verbrugge z Clevelandského Fedu. "Jak se dostat ke skutečným cenám, které jsou účtovány spotřebitelům?"

