Oppenheimer: Mění se makroekonomické prostředí a s ním přichází řada změn na akciích

Po finanční krizi roku 2008 přišlo období deflačních tlaků, oživení globální ekonomiky probíhalo nerovnoměrně, někde vznikla dluhová krize, ceny komodit byly pod tlakem, populární bylo fiskální utahování. V souvislosti s odhadem dalšího vývoje v ekonomice a na akciových trzích to připomněl hlavní ekonom Goldman Sachs Peter Oppenheimer. K dezinflaci pak v té době přispívala i digitalizace a nové technologie. Jenže to by se mělo podle ekonoma do značné míry změnit.



Oppenheimer míní, že globální ekonomika letos poroste o 6,5 % a příští rok o 4,5 %. Šlo by tak o nejsilnější oživení za dlouhou řadu let a podle ekonoma by také mělo být značně synchronizované. K tomu by mělo pokračovat období velmi nízkých nominálních i reálných sazeb a přidává se i uvolněná fiskální politika, zejména v USA. V neposlední řadě se pak dají čekat mohutné zelené investice spojené se snahou o dekarbonizaci.



Pokud to tedy dáme vše dohromady, vychází nám, že by měla nastat znatelná změna v celkovém prostředí. Měli bychom se posunout ze situace deflačních tlaků do prostředí tlaků inflačních, i když podle ekonoma to neznamená přímo vysokou inflaci. Trhy se jen budou méně obávat deflace a porostou inflační očekávání. Jde tedy o pozitivní vývoj, protože deflace ekonomice škodí. Popsaný posun by měl prospívat i akciím, protože by se k nim mohl přesouvat kapitál, který dříve kvůli deflačním tlakům mířil k fixním instrumentům.



Oppenheimer míní, že po kolapsu ziskovosti firemního sektoru, ke kterému došlo v minulém roce, by se nyní měla situace výrazně obrátit. Na globální úrovni by měly letos zisky obchodovaných firem růst o více než 30 % a v roce příštím by tempo růstu mělo být stále dvojciferné. Prudce by měly růst i dividendy, zatímco výnosy obligací jsou negativní a to vše by mělo podporovat relativní atraktivitu akcií.



Po finanční krizi roku 2008 byl trh značně rozdělen ohledně toho, kam proudily peníze investorů. V kurzu byly zejména technologické a růstové firmy, na popularitě naopak ztrácely firmy a odvětví s nízkou valuací. Atraktivní nebyly ani akcie bank, protože ty musely posilovat svou rozvahu. A investory moc nelákaly ani komodity. Výše popsaná změna celkového ekonomického prostředí by ale podle ekonoma mohla přinést i změnu v tom, kam se bude ubírat pozornost investorů. To znamená, že na oblibě by mohly získat hodnotové akcie, které mají atraktivní relativní valuace a zájem o ně v posledních měsících již rostl.



Stejně, jako si po finanční krizi vedly lépe růstové než hodnotové akcie, byly na tom lépe defenzivní sektory než ty cyklické. Jinak řečeno, investoři namísto sázek na posilování cyklu vybírali spíše odvětví a firmy s vyšší stabilitou. Důvodem byly „neustálé obavy z ekonomického útlumu“ a ty vynesly defenzivním odvětvím valuační prémii. Nyní ale máme výhled na cyklické oživení a těžit by z toho mohla odvětví, jako je průmysl, materiály či finanční tituly.



Zdroj: Goldman Sachs, Youtube





