Průzkum: Investoři se více bojí inflace než korony. Poprvé od začátku pandemie

Poprvé od propuknutí koronavirové pandemie se stalo, že se investoři obávají více než inflace a strastí dluhopisového trhu než rizik spojených s řáděním Covid-19. Vyplývá to z pravidelného průzkumu banky mezi manažery fondů. Obavy týkající se zrychlující inflace v něm vyjádřilo 37 % oslovených. Děsu na trzích s vládním dluhem z nečekaně brzkého utahování měnové politiky se obává 35 % z nich. Teprve pak se v žebříčku mezních rizik (tail riska) umístila rizika spojená s Covid 19, především problémy s distribucí vakcín. Jako hrozbu je zmiňovalo necelých 15 % účastníků – zhruba polovina toho co v únoru.



Průzkum Fund Manager Survey pořádá každý měsíc a tentokrát se jej účastnili správci fondů spravující kolektivně aktiva za skoro 600 miliard dolarů.

Očekávání rychlejšího růstu spotřebitelských cen a sázky na to, že centrální banky by mohly utáhnout měnovou politiku dříve, než se plánovalo, vyvolaly dalekosáhlý výprodej na dluhopisových trzích. Podle investorů by to mohlo být ještě horší.

Největší podíl manažerů fondů v průzkumu BofA uvedl, že 2% výnos amerických dluhopisů s 10letou splatností by na akciových trzích vyvolal korekci, tedy pokles v řádu minimálně 10 %. Kdyby výnos na těchto splatnostech poskočil na 2,5 %, byly by dluhopisy už atraktivnější než akcie. Zmiňovaný papír se v úterý ráno obchodoval kolem 1,6 %.

Trhy sice během rostoucích výnosů kolísaly, index Dow Jones Industrial Average ale i tak přidává od ledna už více než 7 %. Z vyšších sazeb a rychlejšího tempa oživování ekonomiky profitují akcie firem jako , nebo , napsal CNBC. Průzkum ukazuje, že „sentiment investorů (je) jednoznačně býčí“, uvedl podle CNBC Michael Hartnett, hlavní investiční stratég v .



Investoři ale svoje portfolia upravují.



Alokace do technologických titulů snížili správci fondů na nejnižší úrovně v modu nadvážení od ledna 2009. Průzkum také ukázal na značný posun směrem ke komoditám. Přesuny k energetice jsou největší od listopadu 2018 a nadvážená pozice v bankách je největší od března 2018.

Během výprodeje na trzích s dluhem utrpěly expozice na technologické tituly. Investoři si stěžovali na největší záseky za posledních 15 let. Sázky na technologie se ale pořád vnímají jako nejpopulárnější obchod. Teprve po nich to jsou sázky na bitcoin a trend etičtějcíh investic v podobě ESG.

Zdroje: CNBC, FT