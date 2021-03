'Voltswagen' měl být jen aprílový žert, přiznala automobilka

Údajná změna názvu společnosti of America na „Voltswagen“ byla jen špatný aprílový žert. Firma dnes přiznala, že šlo o "zajímavý" marketingový nápad. VW ale ve své snaze navýšit povědomí o elektrifikaci a jeho elektrickém crossoveru ID.4, který právě přichází do amerických showroomů, možná zašel příliš daleko.

V pondělí tato automobilka krátce zveřejnila a poté odstranila návrh tiskové zprávy na svém webu, který údajně oznamoval, že změní svůj název kvůli propagaci elektrických vozidel. V úterý pak tuto zprávu vydal a slíbil, že se v USA přejmenuje na „Voltswagen“ jako „veřejné prohlášení o budoucích investicích společnosti do e-mobility“.

znamená v překladu lidový vůz. Nový název pak měl odkazovat na jednotku elektrického napětí volt. "Možná měníme naše K za T, ale neměníme odhodlání této značky vyrábět nejlepší auta ve své třídě," uvedl šéf americké divize Scott Keogh. Firma podle něj věří, že její budoucností je "lidový elektrický vůz".

Později v úterý ale společnost přiznala, že "přejmenování bylo míněno jako oznámení v duchu aprílu“ a vydané oznámení ze svých amerických mediálních stránek opět stáhla. "Brzy poskytneme další informace o této záležitosti." Mluvčí v sídle německého výrobce ve Wolfsburgu to označil za „zajímavý nápad“ marketingového oddělení. ale ve své snaze navýšit povědomí o elektrifikaci a jeho elektrickém crossoveru ID.4, který právě přichází do amerických showroomů, možná zašel příliš daleko.

Tyto sázky jsou příliš vysoké na to, aby se o nich žertovalo, řekl Tom Morton, hlavní strategický ředitel pro USA v reklamní společnosti R / GA v New Yorku. „Jde o nejnaléhavější problém automobilového průmyslu: Můžete přejít na elektřinu? Rozhodnutí o tom žertovat jejich odhodlání podkopává," řekl Morton.

se v poslední době stal miláčkem na akciovém trhu díky oznámení o rychlém přechodu na elektromobilitu. Jeho kmenové akcie letos vzrostly asi o 80 %, což vyneslo tržní hodnotu společnosti zhruba na 140 miliard eur. Akcie dnes klesají o 0,5 %.

Není neobvyklé, že společnosti používají humor k získání publicity pro tak radikální změnu, řekl Morton. "Dělají to hlavně značky rychlého občerstvení, kde jsou sázky nižší a kde potřebují trochu humbuku," dodal Morton a odlišil tím situaci od . "Jedná se o zásadní změnu směru pro průmysl formující svět a také o odvětví, kde je spousta zátěže."

budoucnost automobilového sektoru vidí v elektromobilitě, se kterou má velké plány. Jen do roku 2025 chce do vývoje elektromotorů investovat zhruba 35 miliard eur (asi 915 miliard Kč) a dalších 27 miliard eur (skoro 706 miliard Kč) vložit do digitalizace. Díky elektřině, digitalizaci a ekologickému provozu chce do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality. V polovině března firma mimo jiné sdělila, že letos hodlá více než zdvojnásobit odbyt elektromobilů a že do roku 2030 plánuje mít v Evropě šest továren na výrobu baterií.

Zdroj: Bloomberg, čtk