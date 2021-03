VW chce porazit Teslu na jejím hřišti, v roce 2024 Applemobily

Co se týče elektromobilů, tak německý Goliáš jde cestou, kterou nastavil americký David. Tak charakterizuje konkurenční boj mezi a Teslou portál Politico v reakci na nově oznámené plány německé automobilky na expanzi v oblasti elektromobility. Co přinesou a kam by mohlo kráčet celé odvětví?



VW chce mít do roku 2030 podíl v šesti evropských továrnách na výrobu elektrických baterií a plánuje do nich investovat 29 miliard eur. Píše to BloombergNEF a šéf německé automobilky Herbert Diess k tomu oznámil, že na konci desetiletí budou 60 % tržeb firmy generovat elektromobily. A investice potečou i do vývoje softwaru pro autonomní vozy. Což podle Politica podobně jako u Tesly znamená „investovat ve velkém a jednat rychle“.



Analytik Matthias Schmidt k tomu pro Politico řekl, že kroky jsou zrcadlovým odrazem toho, co učinila . Toto kopírování strategie Tesly pak má podle něj jeden hlavní důvod, na který ukazuje i prudké posílení ceny akcií německé firmy: Jde o pokus nechat investory zaplatit za přechod na elektromobilitu.



Politico připomíná, že Diess se od roku 2018 snaží napravit škody, které napáchala aféra Dieselgate a současně posunout firmu na poli elektrifikace. Sám si podle Politica často píše s šéfem Tesly Elonem Muskem. Ten pak chválil ID.3 s tím, že na auto, které není sportovního charakteru, je dost dobré. nyní investuje do ohromné továrny na elektromobily blízko Berlína a Musk chce, aby tu stála i největší továrna na výrobu baterií na světě.



VW ročně prodává asi 10 milionů vozů, tedy zhruba dvacetkrát více než . Ta je i přesto nejhodnotnější automobilkou na světě měřeno kapitalizací na akciovém trhu. A Diess chce, aby jeho firma měla v Německu stejné podmínky jako , která od státu „obdržela miliardy eur na továrnu u Berlína“. Ben Kallo a poradenské společnosti Baird míní, že výsledkem konkurence mezi oběma firmami by mohly být „minimálně dva ekosystémy elektromobilů“. Jednomu by dominovala a tento ekosystém by připomínal ten kolem iPhone od Applu. Druhý by se podobal Samsungu.



Politico připomíná, že investoval do americké společnosti QuantumScape, která se snaží o zlepšení technologií baterií. Podle automobilky by to mohlo vést k výraznému snížení času dobíjení a snížení hmotnosti baterií a celého automobilu. Ve výsledku by tak mohl dojezd vzrůst až o 30 %. Vítěze klání na poli elektromobility nakonec podle Jamese Frithe z BloombergNEF pravděpodobně určí jednak výrobní náklady a také výrobci materiálů pro katody.



a

Na Bloomberg Markets hovořil o a jeho strategii Dan Ives z Webush Securities, podle kterého dává velký smysl partnerství mezi německou automobilkou a společností . To by podle něj mohlo být oznámeno letos v létě a v roce 2024 by po silnicích mohly jezdit elektromobily. To, že bude aktivní v oblasti elektromobilů, je podle investora jasná věc, otázkou zůstává jen načasování.



Jak by „Applemobil vypadal“? Ives míní, že by mohlo jít o , ale značku by měl od americké firmy. Právě značka by mohla být tím, čím by přispěl k úspěchu této spolupráce. Na závěr investor řekl, že posun k elektromobilitě je pro automobily nutností, nyní má dominantní pozici na potenciálně obrovském trhu .



Zdroj: Politico, Bloomberg Markets