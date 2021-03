Volkswagen na své asijské cestě sází na škodovku. Postaví továrnu ve Vietnamu?

Německá automobilka se pokusí prorazit na asijských trzích za pomoci své české součásti Škoda Auto. Právě do ní vkládá největší výrobce aut v Evropě naděje, napsala agentura Bloomberg. Škoda v polovině března oznámila, že do roku 2025 chce v Indii prodávat 100.000 aut ročně, což by bylo zhruba devětkrát tolik, co tam prodala v loňském roce. A přes Indii se zaměří na další asijské trhy.



Volkswagen má s některými mladými trhy dlouhodobě problémy, nedaří se mu tam prosadit se tak, aby získal náskok před asijskými rivaly. Škoda, která je ze značek vyrábějících pro masový trh nejziskovější součástí skupiny , si proto uvolňuje peníze na investice nejen v Indii, ale i v dalších zemích jihovýchodní Asie. Předseda představenstva Škody Thomas Schäfer v rozhovoru s Bloombergem řekl, že mladoboleslavská automobilka se proto i víc zaměří na elektromobily.



Škoda upravila své aktivity v Indii, kde odvolala spolupráci s místní firmou Tata Motors. Brzy by měla rozhodnout, kde v jihovýchodní Asii postaví svou novou továrnu. "Na mladých trzích vidíme obrovský růstový potenciál," řekl Schäfer, který se šéfem Škody stal v srpnu loňského roku. "Na dobré cestě jsme v rozhovorech v zemích, jako je Vietnam," dodal.



Volkswagen už se v minulosti snažil důrazněji proniknout na mladé trhy a uspět tam, výsledky jsou ale zatím rozpačité. Povedlo se mu to zatím jen v Číně a Brazílii. Předchozí projekty na výrobu levných aut nebo na spojení s místními partnery nedopadly nejlépe. Ze spolupráce s firmou Tata Motors, která vlastní značku Jaguar Land Rover, sešlo v roce 2017, když nedosáhl zamýšlené úspory nákladů. Úspěch v jihovýchodní Asii, Rusku a na severu Afriky by Škodě mohl pomoci déle vytvářet výnosy z technologie spalovacích motorů, a ty pak využít k financování přechodu k výrobě elektrických aut v Evropě, což je její hlavní trh.



Rozhodnutí o výstavbě závodu v jihovýchodní Asii by mohlo padnout letos, rozhovory na toto téma do určité míry zkomplikovala pandemie a s ní související omezení pro cestování. V jihovýchodní Asii se prosadily automobilky hlavně z Japonska a Jižní Koreje.



Automobily Škoda se prodávají levněji než auta značky , avšak sdílejí klíčovou výrobní technologii. Zatímco značky Audi a , které patří do skupiny , konkurují luxusním značkám firem Mercedes-Benz či , Škoda se zaměřuje na zákazníky francouzských rivalů a jihokorejské automobilky Hyundai.



Škoda svou nabídku aut v Indii upravila tak, aby v ní byly zastoupeny nové sedany a sportovně-užitkový vůz (SUV) Kushaq. Na indickém trhu, kterému dominují značky Maruti Suzuki a Hyundai, Škoda loni prodala jen něco přes 10.000 aut. "Teď máme k dispozici tu správnou strategii, správný tým a ty správné produkty, abychom v Indii mohli růst," poznamenal Schäfer. Závod v indické Púně má podle něj potenciál dosáhnout výrobní kapacity 250.000 aut. V tomto závodě se vyrábějí také auta značky .

Foto: Škoda Auto