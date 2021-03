Konec dominance Tesly může přijít dříve, než se zdá

Nechodí se synth-popovou hvězdou, nešlukuje trávu na veřejnosti ani neprohlašuje, že chce zemřít na Marsu, přesto ale začíná Herbert Diess nápadně připomínat Elona Muska. Generální ředitel zahájil 15. března tiskovou konferenci po vzoru „Battery Day“ Tesly, (Diess ji nazval „Power Day“) prohlášením, že existuje jen jeden způsob, jak rychle snížit emise z dopravy, a tím jsou elektromobily.

Skeptikům budiž odpuštěno, že při té zprávě nadzvedli obočí. Toto sdělení přišlo od té samé automobilky, která celé roky propagovala „čistou naftu“. Teď ale konečně vidí přínos svého pětiletého úsilí vytvořit standardizovanou platformu pro desítky elektrických modelů.

"Mnoho lidí v tomto odvětví náš přístup zpochybňovalo," řekl Diess během dvouhodinové konference, kterou vedl z ústředí ve Wolfsburgu. "Dnes dělají to samé, a my sklízíme ovoce."

Společnost se mezitím v loňském roce stala jedničkou v oblasti výroby elektrických vozidel v Evropě, kde díky přísnějším limitům oxidu uhličitého prodej aut s bateriovým pohonem stále roste. Po zavedení hatchbacku ID.3 v roce 2020 se crossover ID.4 (první globální model založený na elektrické platformě VW) začíná dostávat do showroomů od Šanghaje až po Chicago. V letošním roce plánuje dodat 1 milion plug-in hybridních a plně elektrických vozidel a Diess si klade za cíl překonat Teslu v prodeji elektromobilů nejpozději do roku 2025. Někteří analytici předpovídají, že k tomu dojde mnohem dříve.

Kromě splash eventů, postování na Twitteru a nabubřelých slov, má Diess v poslední době s Muskem společného ještě něco: cena jejich akcií míří do stratosféry. Díky nafouknuté hodnotě Tesly by si sice Musk mohl dovolit koupit, kdyby chtěl (což nechce), přesto ale preferenční akcie letos vzrostly o více než 150 %. Musk již dlouho říká, že soutěž v elektromobilech vítá a že mise Tesly je urychlit nástup udržitelné energie. A dostal, co chtěl.

Musk ale neotálí a hraje na další strunu. Elektromobily se už dají v USA kupovat za bitcoiny a podle Muskova vyjádření na Twitteru to bude ještě letos možné i v dalších zemích mimo USA. Když v únoru oznámil, že investovala do bitcoinů 1,5 miliardy dolarů a že začne bitcoiny přijímat jako platidlo, kurz této nejznámější kryptoměny prudce posílil. Bitcoin jako platební prostředek nevyloučila ani automobilka .

Elektromobily se tak přesouvají z one-man show na čím dál plnější scénu. Ačkoli má stejně velkou šanci být vidět jako , zbytek osazenstva je už méně jasný. Generální ředitelka společnosti Mary Barra poslala v lednu ceny akcií prudce nahoru, když řekla, že chce do roku 2035 postupně vyřadit benzinové a naftové automobily. Mnoho čínských výrobců zavádí levné elektromobily a Hyundai Motor plánuje téměř dvě desítky modelů. v Evropě v loňském roce překvapivě uspěl se svou Zoe, bateriově napájeným hatchbackem. V USA se do showroomů dostává Mustang Mach-E od Motor a společnosti podporované Amazonem (Rivian Automotive a Lucid Motors) se rovněž snaží replikovat Muskův úspěch.

udělala s automobilovým průmyslem to, co s kabelovou televizi a urychlila tak přechod od vnitřního spalování. Ale stejně jako nyní vidí rostoucí konkurenci ze strany staré gardy (Walt Disney a HBO), začínající se výrobci automobilů také hlásit o slovo. A přestože je Disney+ roky pozadu za Netflixem, slaví jeho služba velký úspěch díky svému obsahu.

A podobně i Diess zvítězil nad investory tím, že uvedl, že může využít něčeho, co zatím nemá – svého rozsahu. Díky tuctu značek, které zaplňují každý kout automobilového trhu (za loňský rok prodal 9,3 milionu vozidel ve srovnání s půl milionem Tesly), má jedinečnou možnost spojit své zdroje a unést náklady na vývoj nových technologií. Do příštího roku bude mít 27 modelů založených na své standardizované platformě. "Naše transformace bude rychlá," řekl Diess na své akci, "větší než cokoli, co tento průmysl zažil v minulém století."

Stejně jako Musk, i Diess jde do baterie a nabíjecích stanic. Do roku 2025 bude mít a jeho partneři po celém světě více než 35 000 veřejných nabíječek. To byl ostatně jeden z prvků jeho právní dohody s USA a Kalifornií kvůli podvádění při emisních testech - příslib utratit 2 miliardy dolarů na propagaci napájení ze sítě a budování nabíjecí infrastruktury. v roce 2017 založil pobočku s názvem Electrify America, která se nyní může pochlubit největší sítí rychlého nabíjení v USA.

Diess ale také plánuje postavit v Evropě několik továren na baterie, což podle odhadů agentury BloombergNEF bude vyžadovat investice ve výši téměř 18 miliard dolarů. A podle ní by zlepšení konstrukce palivových článků, chemie baterií a výroby zavedlo na cestu snížení nákladů na baterie až na polovinu, a to už v roce 2025. To by mohlo zlevnit jeho elektromobily natolik, že by byly levnější než podobně vybavená spalovací auta.

Někteří rivalové ale trvají na tom, že přesun do elektromobilů je neopatrný, protože v loňském roce tvořily jen zhruba 3 % dodaných vozidel po celém světě. Motor, která v roce 2020 těsně předstihla jako největšího výrobce automobilů na světě, již dlouho tvrdí, že hybridy jsou rozumnějším přechodovým řešením. A společnost flexibilně nabízí mnoho svých modelů v různých verzích: benzínové, hybridy, hybridy s napájením ze sítě a elektromobily.

"Myslíme si, že strategie zaměřená na jeden druh pohonu může být velmi nebezpečná," řekl 17. března pro Bloomberg Television generální ředitel Oliver Zipse. "Pravděpodobnost, že se 150, 160 trhů za velmi krátkou dobu - a jedno desetiletí je velmi krátká doba - plně zkonverguje do jednoho pohonu je vysoce nepravděpodobná.“

Diess nemá v úmyslu dupnout na brzdy. I když ze současné platformy začnou vyjíždět první modely, zuřivě vyvíjí samostatnou sadu standardních komponent pro elektrická vozidla od Audi, přes až po další prémiové značky. Tato prémiová platforma slibuje rychlejší nabíjení, větší dojezd a rychlejší akceleraci než u modelů první generace.

Do poloviny tohoto desetiletí chce mít jediný rozšiřitelný systém, který bude základem pro všechna jeho bateriová vozidla (bez ohledu na značku nebo segment) a v příštích 10 letech má v úmyslu prodat 26 milionů z nich. „Mají důvěru v to, že mohou Teslu dohnat,“ říká Michael Dean, analytik Bloomberg Intelligence, který očekává, že společnost převezme globální korunu na poli elektromobilů do roku 2023. „Jejich vpád do elektrifikace je vážný.“

Zdroj: Bloomberg